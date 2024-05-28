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Brave1 шукає розробки для підвищення точності ударів Сил оборони

28 мая 2024 г., 8:25

Brave1 шукає розробки для підвищення точності ударів Сил оборони

Кластер оборонних технологій Brave1 шукає рішення, здатні підвищити точність операцій Сил оборони, та запускає для цього хакатон Precision. Основні напрями: удосконалені системи наведення; об’єднання датчиків та аналіз даних у реальному часі; розумні боєприпаси, які можуть коригувати свою траєкторію в польоті; симулятори та навчальне ПЗ; автономні й напівавтономні системи ураження; мережецентричні засоби ведення війни.

Участь в конкурсі можуть узяти українські та закордонні розробники, інженери, військові, експерти, науковці, студенти, стартапи та всі, хто готовий долучитися до боротьби. Хакатон пройде в три етапи та передбачає, зокрема, тестування на полігоні. Реєстрація триватиме до 8 червня за посиланням.

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