Біткойн знову нижче 19 тис дол.

19 сентября 2022 г., 17:29

0

Tweet

Як пише Reuters, криптовалюти впали до нових мінімумів в понеділок через очікування нових рішень регуляторів, а також через те, що інвестори в усьому світі побоюються ризикованих активів у зв'язку з підвищенням процентних ставок по всьому світу.



Біткойн, найбільша криптовалюта за ринковою вартістю, впала приблизно на 5% до тримісячного мінімуму в 18 387 доларів.



Ефір, друга за величиною електрона монета, знизилась на 3% до двомісячного мінімуму в 1285 доларів - падіння більш ніж на 10% за останні 24 години. Інші менш впливові токени були більш глибоко в мінусі.



Блокчейн Ethereum, який лежить в основі токена ефіру, на вихідних отримав велике оновлення під назвою Merge, яке змінює спосіб обробки транзакцій і скорочує використання енергії.



Вартість крипти впала на тлі припущень, що зауваження голови Комісії з цінних паперів і бірж США Гері Генслера (Gary Gensler) минулого тижня свідчать про те, що нова структура може спричинити додаткове регулювання.



«Це спекуляції щодо того, що може або не може статися», - наголосив Метью Дібб (Matthew Dibb), головний операційний директор сінгапурської криптоплатформи Stack Funds, про перспективи регулювання. «З моменту злиття на ринках з'явилося багато галасу. Це дійсно була подія типу sell-the-news", - додав він, враховуючи нервовий глобальний фон, і сказав, що ефір може протестувати 950 доларів в найближчі місяці.



"Дивлячись на ландшафт прямо зараз, як фундаментально, так і технічно, він виглядає не дуже добре. Ми не бачимо безпосереднього «бичачого» каталізатора, який би підтримав ці ринки і приніс велику кількість нових грошей і ліквідності», резюмував Метью Дібб у коментарі для Reuters.

Слід зазначити, що на цю годину биткойн трошкі відіграв і коштує 19223.68 дол., але дехто з аналітиків вважає, що після невеликого зростання днями знову буде падіння й цього разу нижче 18 тис дол.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0

Tweet