Google розгортає нові пропозиції хмарних баз даних, включаючи безкоштовні екземпляри Spanner

19 сентября 2022 г., 16:05

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Підрозділ Google Cloud оголосив про ключові оновлення деяких своїх найважливіших платформ баз даних, включаючи безкоштовну пробну версію для всіх, хто хоче протестувати Cloud Spanner, а також новий сервіс для BigQuery під назвою Datastream, який полегшує отримання інформації в режимі реального часу.



"Ми, безумовно, пройшли переломний момент для баз даних в хмарі", відмітив Енді Гутманс (Andi Gutmans), віце-президент і генеральний менеджер по роботі з базами даних Google, зазначивши, що за даними Gartner більш ніж половина БД зараз працюють з хмари. "Багато в чому це пов'язано з так званими трансформаційними додатками".



Cloud Spanner - це повністю керована реляційна база даних, яка пропонує глобальний масштаб, сильну узгодженість і високу доступність. Це комерційна версія внутрішньої реляційної бази даних, яку Google використовує для забезпечення роботи власних споживчих сервісів, включаючи Google Search, Gmail тощо. Система використовує стандартний синтаксис SQL для запитів і поставляється з угодами про рівень обслуговування, які забезпечують час безвідмовної роботи до 99,999%. Це означає менш як годину простою на рік.



У своєму блозі Сайлеш Крішнамурті ( Sailesh Krishnamurthy), віце-президент Google Cloud по розробці баз даних, вважає, що багато розробників хотіли б мати можливість спробувати Spanner і протестувати його можливості. Однак для багатьох вартість сервісу робить прості експериментальні ініціативи дещо непосильними. Щоб виправити цю ситуацію, Google оголосив про доступність безкоштовних пробних екземплярів Spanner, що дає можливість дослідити сервіс на безоплатній основі.



Тепер розробники можуть випробувати Spanner безкоштовно, скориставшись різноманітними навчальними посібниками та зразком бази даних. За словами Крішнамурті, пробні екземпляри пропонують 10 гігабайт дискового простору терміном до 90 днів.



Гутманс повідав, що компанія побачила на порядок більше інтересу до Spanner, коли оголосила про більш гранульовані розміри екземплярів, що дозволило компаніям почати роботу з меншими витратами. "З безкоштовною пробною версією ми думаємо, що отримаємо аналогічний поштовх", - сказав він.



Друге оновлення для Spanner стосується можливості попереднього перегляду детального контролю доступу. Тепер користувачі можуть авторизувати доступ до даних Spanner на рівні таблиць і стовпців. База даних вже передбачає засоби управління ідентифікацією та доступом, але деталізований доступ має на меті полегшити захист транзакційних даних та забезпечити належний рівень безпеки при наданні доступу до певних частин даних. Наприклад, за словами пана Гутманса, якщо в базі даних є особиста інформація, наприклад, номери соціального страхування, то її можна захистити від розробників, які створюють додатки за допомогою Spanner.



Відтепер також доступна попередня версія Datastream для BigQuery, безсерверного хмарного сховища даних Google. Datastream - це новий інструмент, який надає користувачам більш простий спосіб отримати інформацію в режимі реального часу в BigQuery, після лише кілька простих кроків.



Google заявляє, що безагентний сервіс надійно передає кожну подію в потоковому режимі, коли вона відбувається, і реплікує дані з оперативних джерел баз даних безпосередньо в BigQuery. Потім користувачі можуть налаштувати конвеєр вилучення, завантаження і перетворення для реплікації даних з низькою затримкою, що дозволяє отримувати інформацію в режимі реального часу.



Джерелами Datastream можуть бути бази даних MySQL, PostgreSQL, AlloyDB і Oracle, які можуть бути розміщені як локально, так і у власній інфраструктурі Google Cloud.



"Ми спостерігаємо конвергенцію транзакційних і аналітичних робочих навантажень", - сказав Гутманс. - «Клієнти хочуть набагато більше аналітики в режимі реального часу. Вони хочуть отримувати свої транзакційні дані в своє сховище даних якомога швидше".



За словами Крішнамурті, багато компаній прагнуть перейти зі старих баз даних на PostgreSQL, щоб уникнути прив'язки до постачальника, скоротити час навчання для команд розробників і знизити їх витрати. Крішнамурті також заявив, що служба міграції баз даних Google Cloud тепер підтримує міграцію з баз даних PostgreSQL на AlloyDB, сумісну з PostgreSQL, яка в чотири рази швидше при виконанні транзакційних робочих навантажень, як стверджується. За словами Крішнамурті, завдяки підтримці DMS клієнти можуть мігрувати робочі навантаження з PostgreSQL на AlloyDB всього за кілька кліків.

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