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Бесконтактный тачскрин срабатывает, не дожидаясь касания

27 июля 2020 г., 11:05
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Барьером на пути к контактному распространению инфекции через сенсорные экраны станет технология «предиктивного касания», которая разработана инженерами Кембриджского университета во взаимодействии с компанией Jaguar Land Rover.

Это патентованное решение использует комбинацию искусственного интеллекта и датчиков (видео- и радиосенсоров, отслеживающий движения руки и направление взгляда), чтобы предугадывать точку, в которой пользователь собирается прикоснуться к интерактивному дисплею, либо к автомобильной панели управления медиа-центром/навигатором/климат-контролем.

В лабораторных тестах, в симуляторах вождения и в дорожных испытаниях благодаря способности с высокой точностью прогнозировать предполагаемую цель пользователя на раннем этапе выполнения задачи наведения эта технология наполовину сократила усилия и время взаимодействия с интерактивным интерфейсом.

Помимо смартфонов, автомобилей и банкоматов эта технология может стать находкой для плоских и объёмных проекционных или голографических дисплеев, не имеющих физической поверхности, а также для пользователей с двигательными расстройствами, например, вызванными болезнью Паркинсона или церебральным параличом.

ПО для бесконтактного взаимодействия уже практически готово и может быть легко внедрено в существующие сенсорные экраны и интерактивные дисплеи при условии, что те оборудованы нужными датчиками для поддержки работы алгоритма машинного обучения.


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