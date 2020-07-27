Сервисы Garmin подверглись взлому и до сих пор блокированы

27 июля 2020 г., 10:25

На прошлой неделе, 23 июля, стало известно, что взломаны серверы, обслуживающие сервисы Garmin, крупнейшего производителя фитнес-трекеров, смарт-часов и навигационного оборудования.



Пользователи устройств Garmin не смогли подключиться к своим экаунтам, партнеры компании также оказались отключены от корпоративной системы. Кроме того, перестали обновляться сервис для пилотов-любителей flyGarmin. Ко всему этому добавилось и то, что пользователи не могут дозвониться в службу поддержки.



До сих пор компания так и не дала развернутого комментария по возникшей ситуации, при том, что блокировка продолжается. При этом Garmin уверяет, что утечек и потерь пользовательских данных не произошло.



Согласно некоторым наблюдателям, серверы Garmin подверглись атаке вымогателей, запустивших вирус-шифровальщик WastedLocker. За этой кибератакой якобы стоит группа Evil Corp, имеющая российские корни. По непроверенной информации злоумышленники требуют десятки миллионов долларов за разблокировку файлов.

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