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Сервисы Garmin подверглись взлому и до сих пор блокированы

27 июля 2020 г., 10:25

Сервисы Garmin подверглись взлому и до сих пор блокированы

На прошлой неделе, 23 июля, стало известно, что взломаны серверы, обслуживающие сервисы Garmin, крупнейшего производителя фитнес-трекеров, смарт-часов и навигационного оборудования.

Пользователи устройств Garmin не смогли подключиться к своим экаунтам, партнеры компании также оказались отключены от корпоративной системы.  Кроме того, перестали обновляться сервис для пилотов-любителей flyGarmin. Ко всему этому добавилось и то, что пользователи не могут дозвониться в службу поддержки.

До сих пор компания так и не дала развернутого комментария по возникшей ситуации, при том, что блокировка продолжается. При этом Garmin уверяет, что утечек и потерь пользовательских данных не произошло.

Согласно некоторым наблюдателям, серверы Garmin подверглись атаке вымогателей, запустивших вирус-шифровальщик WastedLocker. За этой кибератакой якобы стоит группа Evil Corp, имеющая российские корни. По непроверенной информации злоумышленники требуют десятки миллионов долларов за разблокировку файлов.


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