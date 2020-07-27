Box и Google расширяют интеграцию облачных служб

27 июля 2020 г., 11:45

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Компании Box и Google в четверг анонсировали стратегическое партнёрство в целях расширения интеграции между соответствующими средами и сервисами.

Новые возможности для клиентов Box и G Suite включают в себя согласованные настройки доступа и контроля конфиденциальности в Box и G Suite; взаимную передачу Google Docs, Sheets, и Slides между Box и Google Drive; новое расширение G Suite, которое позволяет клиентам начинать документ в G Suite и сохранять его в Box.

В рамках нового партнёрства Box будет использовать Google Cloud для хранения данных. Сервис машинного обучения Document AI из Google Cloud станет частью набора Box Skills, что улучшит обработку и интеллектуальный анализ данных. В области идентификации сотрудничество позволит улучшить систему единого входа (SSO), упростив клиентам настройку удостоверений личности. Дополнительно, Box собирается добавить поддержку приложения Google Authenticator с основанными на времени однократными паролями.

Впервые интеграция Box и G Suite была анонсирована на конференции Google Next в 2018 г. Изначально она позволяла создавать, редактировать и совместно использовать файлы G Suite, не покидая Box. Интеграция с Gmail позволяет проделывать то же самое с файлами Box, и сохранять в Box почтовые вложения Gmail.

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