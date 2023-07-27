BAKOTECH стає дистриб’ютором рішень кібербезпеки від SentinelOne

27 июля 2023 г., 12:25

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Компанія BAKOTECH оголошує про підписання дистрибʼюторського контракту з SentinelOne та запропонує рішення цього розробника партнерам й клієнтам в Україні, Грузії, Азербайджані, Казахстані, Узбекистані, Киргизстані, Туркменістані, Таджикистані, Молдові та Вірменії.

SentinelOne займається розробкою автономної платформи кібербезпеки для розширеного виявлення та реагування (XDR). Технологія дозволяє вийти за межі кінцевої точки завдяки наскрізній корпоративній видимості, захисту та реагуванню на загрози.

Головний продукт SentinelOne – комплексна платформа Singularity XDR, яка забезпечує пошук та виявлення загроз на кінцевих точках користувачів, у контейнерах, хмарних робочих середовищах та інших системах, а також реагування на знайдені загрози. Все це стає можливо завдяки штучному інтелекту в поєднанні з провідними в галузі технологіями EPP & EDR.

Singularity XDR дає командам безпеки змогу переглядати дані, зібрані різними рішеннями безпеки з усіх платформ, включно з кінцевими точками, хмарними робочими середовищами, мережевими пристроями, електронною поштою, ідентифікаційними даними тощо, на єдиній інформаційній панелі.

Це дуже актуальна пропозиція з урахуванням того, що згідно з дослідженнями, середньостатистична команда безпеки наразі використовує 76 різних інструментів та витрачає більш ніж половину свого часу на створення звітів вручну, збираючи дані з кількох ізольованих інструментів.

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