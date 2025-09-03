«Банк Восток» мігрував у хмару рішення Dynatrace для моніторингу IT-систем

3 сентября 2025 г., 16:35

«Банк Восток» працює на українському ринку з 2011 року та обслуговує як фізичних осіб, так і корпоративних клієнтів. Фінансова установа активно інвестує в цифрові технології, зокрема в мобільний банкінг, аналітику, автоматизацію та підвищення кіберстійкості.

Сучасна ІТ-екосистема банку – це складна сукупність взаємозалежних сервісів, що працюють у хмарному та локальному середовищі. Core banking, CRM, цифрові канали, системи безпеки – усе це працює в реальному часі, вимагаючи прозорості, узгодженості й високої продуктивності.

З 2013 року в банку активно розвивається власна ІТ-розробка. За понад 10 років команда зросла з 10 спеціалістів до повноцінного управління розробки з понад сотнею фахівців. З того часу технологічна трансформація банку вийшла далеко за межі початкових завдань. Сьогодні ІТ-інфраструктура банку охоплює понад 1300 мікросервісів у хмарі та on-premises-середовищі. У нових умовах класичні моніторингові рішення стали обмеженням: зростала кількість інцидентів, ускладнювався аналіз першопричин, а різні команди часто працювали з неповними або розрізненими даними.

У цій ситуації впровадження Dynatrace дало змогу створити єдину точку спостереження за всією ІТ-екосистемою банку. Впровадження розпочалося понад п’ять років тому – ще в умовах монолітної архітектури, коли основною метою було своєчасне виявлення інцидентів у цифрових каналах. Успіх пілота на одному сервісі став ідґрунтям для подальшого масштабування Dynatrace на критичні напрямки: онлайн-банкінг, авторизацію, API-сервіси та інші компоненти, важливі для щоденної роботи банку.

Dynatrace дозволяє бачити всю ІТ-інфраструктуру – від фізичних серверів до рівня окремої транзакції, як-от переказ коштів між клієнтами. Рішення значно зменшило середній час виявлення інцидентів – з 30-60 до 5-10 хвилин, що дозволяє оперативно реагувати до того, як проблему помітить користувач.

Автоматичне виявлення аномалій за допомогою root cause-аналізу через Davis-AI стало критично важливим у вирішенні інцидентів. Штучний інтелект Dynatrace обробляє великі обсяги даних у реальному часі, надаючи точні відповіді для швидкої діагностики проблем. Це дозволяє командам оперативно реагувати та мінімізувати час простою.

Також Dynatrace дав можливість централізувати моніторинг, зменшити використання розрізнених інструментів і встановити чіткі зони відповідальності між Dev, QA та інфраструктурними командами. Консолідація observability в єдиній платформі дозволила зменшити кількість сторонніх інструментів, спростити підтримку, знизити витрати на інфраструктуру моніторингу та вивільнити ресурси для інновацій.

Команда BAKOTECH допомогла банку реалізувати проєкт міграції системи спостереження Dynatrace з локального (on-premises) розгортання до хмарної моделі (SaaS). Після переходу банк отримав низку стратегічних переваг, серед яких зменшення навантаження на ІТ-команду та оптимізація інфраструктури.

Проєкт був реалізований у стислий термін – менш ніж за місяць, включно з підготовкою інфраструктури, міграцією конфігурацій та адаптацією компонентів Dynatrace до хмарного середовища.

Dynatrace допоміг виявити надмірне використання ресурсів, неефективні конфігурації та зменшити витрати на підтримку. Завдяки моделі DPS (Dynatrace Platform Subscription) банк плачує лише за той функціонал, який реально використовує, що забезпечує прогнозованість витрат. Як один із перших користувачів DPS у регіоні, банк досягнув гнучкості та фінансової ефективності без переплат.

У фокусі розвитку розширення використання Dynatrace у хмарному середовищі AWS та Kubernetes (EKS), інтеграція з CI/CD-процесами, CloudWatch та іншими сервісами для повного охоплення хмарної екосистеми.

