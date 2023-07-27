«Армії дронів» виповнився рік – тисячі БПЛА, 40 українських моделей, 10 тис. пілотів

27 июля 2023 г., 11:35

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У липні 2022 року «Мінцифра» спільно з «Міноборони», Генштабом ЗСУ, «Держспецзв’язку» в межах фандрейзингової платформи UNITED24 оголосили перший збір на «Армію дронів». Протягом року збори на безпілотники для України підтримували донори зі 100 країн, десятки компаній і навіть зірка «Зоряних війн» актор Марк Гемілл. Завдяки потужній підтримці вдалося придбати тисячі дронів та забезпечити ними понад 200 підрозділів. Це «Збройні сили України», «Національна гвардія», «Головне управління розвідки», «Державна прикордонна служба», «Служба безпеки України» та «Сили спеціальних операцій».

За рік «Армія дронів» трансформувалася від фандрейзингового проєкту до системної програми, яка стимулює розвиток масового виробництва вітчизняних БПЛА та спрощує постачання безпілотників й компонентів до них.

П’ять досягнень «Армії дронів» за рік:

Скасовано ПДВ на ввезення дронів та їх компонентів з-за кордону, організовано полігон для тренувань та випробувань безпілотників, введено спрощену процедуру для отримання допуску до експлуатації БПЛА (fast-track); У межах «Армії дронів» вже 40 моделей українських безпілотників отримали допуск до експлуатації та постачаються на фронт. Ще рік тому їх було лише сім; Спільно з 26 центрами підготовки операторів з усієї країни в межах «Армії дронів» організували навчання для 10 тис. пілотів. В рамках другого етапу навчання пройдуть ще 10 тис. операторів, зокрема, для FPV-дронів, а також пілотів ударних та розвідувальних дронів літакового типу; Разом з «Генштабом» сформували та укомплектували перші ударні роти БПЛА. Наразі, це 11 підрозділів, які перебувають у складі ЗСУ та працюють за новим підходом до навчання, менеджменту й доктрини застосування дронів на передовій. Окрім запуску ударних рот БПЛА, разом з «Нацгвардією» та СБУ запустили й забезпечуємо декілька спецпідрозділів, які виконують спеціальні місії завдяки дронам; Почали формувати флот морських безпілотників. Вони можуть захищати українські кораблі, ходити в розвідку, атакувати цілі, як рухомі, так і нерухомі.

Планується, що до кінця цього року «Армія дронів» зросте до десятків тисяч безпілотників. Лише за травень-липень 2023 року «Держспецзв’язку» законтрактував вчетверо більше БПЛА, ніж у 2022 році. Вже найближчим часом на фронт відправиться ще 1700 безпілотників.

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