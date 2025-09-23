Портфель Bakotech поповнила платформа для навчання безпечного кодування Secure Code Warrior

23 сентября 2025 г., 14:25

Компанія Bakotech оголошує підписання угоди про дистрибуцію рішень Secure Code Warrior у 12 країнах: Україна, Азербайджан, Молдова, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Латвія, Естонія та Литва.

Secure Code Warrior допомагає зробити безпеку частиною щоденної роботи розробників програмного забезпечення. Вендор надає платформу, яка: вчить створенню безпечного кода на практиці (розробники тренуються на реальному коді Java, .NET, Python, JavaScript та ін., а не в умовному середовищі); додає елемент гри (турніри, челенджі, що мотивують команду); фокусується на актуальних загрозах (SQL Injection, XSS, CSRF та інші з OWASP Top 10) – розробники вчаться знаходити й виправляти вразливості ще до релізу; персоналізує навчання (контент підбирається під відповідну роль: бекенд, фронтенд, мобайл, DevOps чи тестування); інтегрується у DevSecOps (вбудовується у CI/CD Jira, GitHub, GitLab), щоб безпека була частиною розробки, а не додатковим етапом; масштабується для Enterprise (банки, урядові організацій і корпорації вже використовують платформу для навчання тисяч розробників одночасно).

По суті, це тренажер із кібербезпеки для програмістів, який знижує кількість вразливостей у коді й робить продукти безпечнішими.

Розширення портфеля Bakotech дає можливість партнерам та їхнім замовникам доступ до передової платформи для навчання розробників безпечному кодуванню. Адже Bakotech працює тільки через партнерську мережу.

