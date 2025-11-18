Bakotech стає дістрібьютором MazeBolt, розробника AI-рішення для безперервного тестування DDoS-захисту

18 ноября 2025 г., 14:15

BAKOTECH оголошує підписання дистрибуційної угоди з MazeBolt – провідним постачальником рішень для керування вразливостями до DDoS-атак. Ця угода робить технології MazeBolt доступнішими для підприємств і сервіс-провайдерів, які прагнуть підвищити свою стійкість і відповідність вимогам безпеки.

Завдяки цьому партнерству портфоліо рішень з кібербезпеки BAKOTECH тепер містить MazeBolt RADAR – першу у світі запатентовану платформу безперервного DDoS-тестування без впливу на сервіси, та DDoS Threat Rating (DTR) – інструмент прогнозного аналізу на основі штучного інтелекту.

MazeBolt пропонує новий підхід до DDoS-захисту, що робить акцент на проактивному керуванні вразливостями, а не на реактивній реакції на інциденти. Мета компанії – виявляти та усувати всі DDoS-вразливості ще до того, як вони вплинуть на безперервність бізнесу.

MazeBolt RADAR дозволяє підприємствам і державним структурам запобігати руйнівним DDoS-атакам ще до їхнього початку. Платформа безперервно перевіряє ефективність DDoS-захисту у робочих середовищах, виконуючи тисячі симульованих атак на рівнях OSI 3, 4 та 7 без простоїв. RADAR виявляє приховані помилки конфігурації, визначає пріоритети усунення та зміцнює захисний контур, забезпечуючи безперебійну роботу бізнесу.

Своєю чергою DDoS Threat Rating (DTR) надає організаціям миттєву оцінку рівня загроз на основі штучного інтелекту. Побудований на основі даних з понад мільйона симуляцій RADAR, DTR дозволяє компаніям швидко визначати рівень готовності до дотримання регуляторних вимог, зокрема SEC та DORA.

Разом ці рішення допомагають організаціям досягти постійної стійкості до DDoS-атак і безперебійної роботи бізнесу. Основні клієнти: фінансові установи (MazeBolt допомагає банкам і платіжним системам забезпечувати безперервну роботу цифрових каналів та відповідність регуляторним вимогам); хмарні провайдери (безперервна перевірка DDoS-захисту гарантує стійкість мультиорендних інфраструктур без впливу на робочі навантаження клієнтів); державні організації (RADAR забезпечує безперервний доступ до критично важливих онлайн-сервісів і громадських порталів, а також захищає національну цифрову інфраструктуру).

BAKOTECH працює тільки через партнерську мережу, що дозволяє забезпечити високий рівень сервісу та експертної підтримки для замовників.

