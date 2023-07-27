Другий конкурс Schneider Electric Sustainability Impact Awards розширює коло учасників на клієнтів та постачальників 

27 июля 2023 г., 12:30

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Компанія Schneider Electric, лідер у галузі цифрової трансформації управління енергією та автоматизації, оголошує про початок прийняття заявок на участь у другому конкурсі Schneider Electric Sustainability Impact Awards.

Премія, заснована у 2022 році, відзначає внесок партнерської екосистеми Schneider у створення більш стійкого та електричного світу. Цього року Schneider розширює коло компаній-учасників, запрошуючи клієнтів, постачальників та торгових партнерів. Критерії відбору також були оновлені, щоб врахувати ширші зусилля щодо досягнення цілей net-zero шляхом електрифікації та дій з оцифрування.

Подання заявок триватиме до 17 листопада 2023 року, а глобальних переможців буде оголошено у квітні 2024 року. Усі номінації та роботи в межах конкурсу будуть включені до короткого списку для регіонального фіналу, перш ніж розглядатимуться для глобальної премії.

Нові категорії нагород, запроваджені цього року, включають:

«Вплив на моїх клієнтів»: винагорода партнерів, які демонструють стійке лідерство, дозволяючи своїм клієнтам досягти своїх цілей декарбонізації;

«Вплив на моє підприємство»: винагорода клієнтів, які демонструють лідерство у сфері сталого розвитку у декарбонізації власної діяльності;

«Вплив на моє підприємство для великих і середніх постачальників»: винагорода постачальників, які беруть участь у Zero Carbon Project, ініціативі під керівництвом Schneider, спрямованій на скорочення операційних викидів вуглецю у два рази 1000 найбільших світових постачальників компанії до 2025 року.

На додаток до вищезазначеного, компанія Schneider оновила критерії відбору за допомогою більш комплексного підходу до сталого розвитку. Основна увага залишається на зусиллях учасників щодо декарбонізації, спрямованих на електрифікацію, «скорочення» та «заміну», а також поглибленого розгляду їхніх зусиль щодо створення майбутнього за концепцією Electricity 4.0 шляхом дій з розробки стратегії, цифрування та декарбонізації. Це включає підвищення енергоефективності та впровадження цифрових інструментів і технологій, а також інші приклади впливу та інновацій. Окрім цінного визнання, лауреати премій отримують переваги глобальної популярності, що може створити нові можливості для бізнесу.

У 2023 році на конкурс Sustainability Impact Awards було подано 241 заявку від партнерів з усього світу, шість з яких стали глобальними переможцями та були нагороджені за новаторські інновації та зусилля з декарбонізації.

Нагорода Sustainability Impact Awards 2024 є продовженням започаткованої ініціативи Schneider Partnering for Sustainability, спрямованої на розширення можливостей розгалуженої партнерської екосистеми Schneider для забезпечення більш сталого майбутнього. Останньою віхою в цьому став запуск «Школи сталого розвитку Schneider Electric», безплатного освітнього ресурсу, доступного для компаній у всьому світі, щоб пришвидшити процес декарбонізації.

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