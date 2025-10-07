Bakotech стає дистриб’ютором платформи для підвищення кіберстійкості Rubrik

7 октября 2025 г., 14:35

Компанія Bakotech оголошує підписання дистриб’юторської угоди з Rubrik в окремих регіонах України та Казахстану. Дозволяючи організаціям підтримувати свою кіберстійкість, Rubrik допомагає ефективно реагувати на інциденти, мінімізувати час простою та уникати фінансових втрат у разі атак.

Завдяки Bakotech організації зможуть використовувати платформу компанії Rubrik, яка поєднує розумне резервне копіювання, швидке відновлення, виявлення аномалій і захист від шкідливих програм в одному рішенні. Ця співпраця надає партнерам ще більше можливостей для підвищення кіберстійскості бізнесу кінцевих замовників, адже атаки – це питання часу, а не випадку.

Зокрема Rubrik пропонує: уніфіковану платформу, що поєднує резервне копіювання, безпеку даних і швидке відновлення в одній платформі; незмінні резервні копії (дані не можуть бути змінені або зашифровані зловмисниками, що забезпечує «останню лінію захисту» від програм-вимагачів); виявлення та класифікацію конфіденційних даних; усунення програм-вимагачів; корпоративні, хмарні та SaaS-дані тощо.

«Організації шукають не просто інструменти зберігання даних, а інноваційні платформи, які поєднують класифікацію, резервне копіювання та уніфіковане управління. Rubrik – лідер за інноваціями серед конкурентів. Його сучасне та зручне рішення відкриває бізнесу нові можливості для масштабування, цифрової трансформації та швидкого відновлення після кібератак. Разом ми готові надати максимальну підтримку у зміцненні кіберстійкості компаній», – коментує Євген Бадах, CEO Bakotech.

