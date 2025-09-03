Вартість Anthropic зросла до 183 млрд дол. після залучення 13 млрд дол.

3 сентября 2025 г., 15:24

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, компанія Anthropic, оголосила, що її оцінка після залучення інвестицій становить 183 млрд дол. Це більш ніж удвічі перевищує показник, який був раніше, що явно свідчить про стійкий інтерес інвесторів до AI-стартапів.





Нагадаємо, попередня оцінка у 61,5 млрд дол. була зафіксована у березні цього року після залучення 3,5 млрд дол. інвестицій.





Anthropic заявила, що залучила цього разу13 млрд дол. в рамках раунду фінансування серії F, який очолила інвестиційна фірма ICONIQ.





У раунді фінансування також взяли участь Fidelity Management & Research, Lightspeed Venture Partners, Qatar Investment Authority, Blackstone та Coatue.





«Інвестиції збільшать наші можливості задовольняти зростальний попит, поглибити дослідження безпеки та підтримати міжнародну експансію, оскільки ми продовжуємо створювати надійні та керовані AI-системи», — повідомила Anthropic у своєму блозі.





За даними компанії, її річний дохід, який на початку 2025 року оцінювався близько у 1 млрд дол., у серпні прогнозувався на рівні 5 млрд дол.





Стартап, що стоїть за великими мовними моделями Claude, у серпні представив Opus 4.1, оновлення до Opus 4 для агентських завдань, реального кодування та міркувань.





Минулого місяця Anthropic заявила, що пропонуватиме Claude уряду США за спеціальною ціною у 1 дол. Слід зазначити, що Claude, разом з ChatGPT від OpenAI та Gemini від Google, був доданий до списку схвалених постачальників AI, повідомило в серпні центральне закупівельне управління уряду США.





За даними звіту PitchBook, фінансування стартапів у США за перше півріччя 2025 року зросло на 75,6% переважно завдяки великим інвестиціям в AI, що дозволило їм вийти на другий найкращий рік в історії.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6