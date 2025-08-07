Bakotech розширює співпрацю з Skyhigh Security, розробником рішень захисту даних в хмарі, на 30 країн

7 августа 2025 г., 13:35

Компанія Bakotech працює зі Skyhigh Security з 2022 року і тепер отримала статус офіційного дистриб’ютора ще в низці країн. Список охоплює такі регіони, як Центральна Азія, країни Кавказу, Східної Європи, Балтії, а також Нордичні країни. Розширення географії стало логічним кроком розвитку партнерства.

Skyhigh Security допомагає компаніям захищати дані завдяки хмарним рішенням безпеки. SSE-портфель вендора фокусується не лише на контролі доступу, а й на безпечному використанні інформації – навіть під час віддаленої роботи з будь-якого пристрою. Крім цього, Skyhigh Security є провідним постачальником рішень класу Cloud Access Security Broker (CASB), які дозволяють компаніям безпечно працювати з хмарними сервісами: від Google Workspace і Microsoft 365 до будь-яких SaaS, IaaS чи PaaS-рішень. Це сестринська компанія Trellix, що передбачає тісну співпрацю вендорів. Серед переваг Skyhigh Security – одноплатформність та глобальність завдяки багатому досвіду роботи з McAfee та надалі з Trellix.

Рішення вендора забезпечують повний контроль над тим, хто і як використовує дані в хмарі, а також допомагають дотримуватись політик безпеки. Завдяки SkyHigh Security замовники знижують ризик витоків, захищають конфіденційну інформацію й можуть впевнено використовувати хмарні інструменти навіть у регульованих галузях.

Портфель вендора містить такі рішення як: Cloud Access Security Broker (хмарна платформа безпеки, яка забезпечує комплексний захист даних і контроль доступу до хмарних сервісів з єдиного центру керування); Secure Web Gateway (хмарне рішення для безпечного доступу до Інтернету, яке захищає користувачів і дані від сучасних кіберзагроз); Data Loss Prevention (хмарне рішення для захисту даних, яке забезпечує виявлення, класифікацію та контроль переміщення конфіденційної інформації в хмарі, на вебресурсах, в електронній пошті, приватних додатках та на кінцевих пристроях); Private Access (рішення Zero Trust Network Access, яке забезпечує безпечний доступ до приватних додатків з будь-якого пристрою та місця без використання традиційних VPN); Cloud-Native Application Protection Platform (комплексне рішення для безпеки хмарних додатків й інфраструктури, що об’єднує керування конфігураціями, захист робочих навантажень та захист даних; Remote Browser Isolation (безпечніший перегляд вебсторінок та захист від шкідливого ПЗ) та інші компоненти хмарного захисту, які відповідають вимогам Zero Trust та Secure Service Edge (SSE).

«Розширення нашої присутності зі Skyhigh Security на нові ринки – це результат спільної роботи, яка базується на довірі, технічній експертизі та успішно реалізованих проєктах. Ми бачимо значний потенціал в цих країнах. Впевнені, що наша синергія з вендором дозволить ефективно підтримувати партнерів і замовників у регіонах, закриваючи їхні запити з безпеки», – коментує Євген Бадах, CEO Bakotech.

