Acer презентувала новий Swift Air 16 - надлегкий 16-дюймовий ноутбук Copilot+ PC

Acer анонсувала новий Swift Air 16 (SFA16-61M) - останнє доповнення до своєї лінійки тонких та легких ноутбуків Swift.





В основі Swift Air 16 - процесори AMD Ryzen AI 300-ї серії останнього покоління, включно з AMD Ryzen AI 7 350. Це, як стверджує виробник, забезпечує безперебійне виконання локальних AI-додатків та покращену швидкість реагування при збереженні низького енергоспоживання.





Як Copilot+ PC, Swift Air 16 надає доступ до AI-функцій, таких як Recall (preview), Click to Do (preview) та покращений Windows Search, що оптимізує співпрацю, створення контенту та продуктивність.





Корпус ноутбука виготовлений зі сплаву магнію та алюмінію, що забезпечує надійну довговічність при вазі менше ніж 1 кілограм, що робить його одним із найлегших 16-дюймових ноутбуків на ринку.





Користувачі можуть обирати між 16-дюймовим WQXGA+ AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц або WUXGA IPS-дисплеєм з частотою 60 Гц та співвідношенням сторін 16:10 для широкого огляду та робочого простору. Опція AMOLED забезпечує глибокий чорний колір, яскраві кольори та виняткову чіткість з повною підтримкою колірного простору DCI-P3 та піковою яскравістю 400 ніт, що ідеально підходить для дизайнерів та фрилансерів.





Додаткові функції включають 2-мегапіксельну FHD IR-камеру із затвором конфіденційності, що забезпечує безпечне розпізнавання обличчя за допомогою Windows Hello та якісні відеодзвінки навіть в умовах недостатнього освітлення. Пристрій також оснащений двома динаміками та двома мікрофонами для захопливої якості звуку.





Swift Air 16 оснащений двома повнофункціональними портами USB Type-C, USB 3.2 Type-A та HDMI 1.4 з підтримкою HDCP. Бездротова підтримка включає Wi-Fi 6E та найновіший стандарт Bluetooth, що забезпечує швидке та стабільне з'єднання.





Acer Swift Air 16 (SFA16-61M) буде доступний у регіоні EMEA в листопаді, за ціною від 999 євро.

