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Автономную облачную базу данных Oracle можно использовать в клиентских ЦОД

15 июля 2020 г., 13:55
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Автономная облачная база данных Oracle теперь доступна и в клиентских ЦОД

Корпорация Oracle объявила о доступности облачной автономной базы данных Oracle Autonomous Database на Exadata [email protected] в дата-центрах клиентов по модели «Облако Oracle у клиента». Это предложение расширяет преимущества облачного портфолио Oracle Exadata [email protected], которое уже три года пользуется успехом на рынке.

Новинка объединяет последнюю версию Oracle Database и самую быструю машину баз данных Oracle Exadata Database Machine и предоставляется как облачный сервис в центрах обработки данных клиента. Такая модель позволяет исключить капитальные расходы и необходимость управления СУБД, обеспечивая эластичное потребление и оплату только за фактически используемые облачные ресурсы базы данных. Теперь Autonomous Database можно запускать в клиентских ЦОД не только как отдельный сервис, но и в составе более широкого облачного предложения Oracle Dedicated Region [email protected] – уникального частного региона публичного облака Oracle, включающего все облачные сервисы Oracle и размещаемого в дата-центрах клиентов.

Oracle Autonomous Database на Exadata [email protected] предлагает простой и быстрый способ перехода на облачную модель – типичное время развертывания составляет менее недели. Приложения, уже используемые в ЦОД, можно просто подключить и запустить без каких-либо изменений, а данные не будут покидать клиентский ЦОД. Это оптимальное решение для организаций, которые не готовы переносить критически важные нагрузки баз данных в публичное облако вследствие различных причин – необходимости обеспечения суверенитета данных и соблюдения нормативных требований, опасений относительно безопасности и недостаточно высокой производительности сети, или же из-за тесной интеграции локальных приложений и баз данных.

«Сотни клиентов уже успешно развернули Exadata [email protected] Среди них – крупные финансовые, страховые, телекоммуникационные, фармацевтические компании и медицинские организации. Это позволило им модернизировать инфраструктуру и снизить затраты на 50%, – комментирует Хуан Лоайза, исполнительный вице-президент Oracle по технологиям критически важных баз данных. – Сегодня мы предлагаем Oracle Autonomous Database для размещения в ЦОД клиентов, что избавит администраторов баз данных и разработчиков от необходимости выполнять рутинные задачи по техническому обслуживанию и даст возможность заниматься инновациями, которые будут более полезны бизнесу».


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