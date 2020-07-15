AMD анонсирует 64-ядерный Ryzen Threadripper PRO, а Lenovo — первую в мире рабочую станцию на нем

15 июля 2020 г., 14:35

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Компания AMD официально представила процессоры Ryzen Threadripper PRO — семейство, которое включает чипы с 64 ядрами.



На данном этапе эксклюзивным поставщиком рабочих станций на новом процессоре выступает компания Lenovo, которая представила первые решения на AMD Ryzen Threadripper PRO.



Новые чипы поддерживают 128 полос пропускания PCI Express 4.0, что, как указывает производитель, до 2.5 раз выше, чем у двухсокетных рабочих станций на конкурирующих процессорах. Кроме того, решение может работать с восьмиканальной оперативной памятью емкостью до 2 ТБ (ECC RDIMM, LRDIMM и UDIMM DDR4-3200).



Lenovo аноснировала ThinkStation P620 в форм-факторе Tower на базе процессора AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX.



Как отмечается, ThinkStation P620 — универсальное решение, которое обеспечивает высокую вычислительную мощность и поддерживает возможность гибкого конфигурирования.

Подчеркивается, что до сегодняшнего дня максимальное число ядер для однопроцессорной системы не превышало 18, а для двухпроцессорной — 56. ThinkStation P620 открывает новую эру для однопроцессорных рабочих станций. Теперь пользователям доступна потоковая передача 8K видео в режиме реального времени, ускорение рендеринга, сверхбыстрое моделирование, молниеносная повторная сборка и плавное взаимодействие с трехмерными цифровыми моделями — все это без перехода на систему с двумя процессорами.

Кроме того, по уверениям производителя, ThinkStation P620 обеспечивает непревзойденные возможности благодаря гибким конфигурациям графического процессора, более быстрой памяти, более высокой скорости передачи данных и встроенному 10-гигабитному интерфейсу Ethernet. Рабочая станция поддерживает до двух видеокарт NVIDIA Quadro RTX 8000 или четырех видеокарт RTX 4000, до 1 ТБ оперативной памяти и хранилище объемом до 20 ТБ. По заявлению Lenovo, P620 гарантирует бесперебойную работу всех встроенных компонентов благодаря специальной технологии воздушного охлаждения.



«Наши заказчики полагаются на профессиональные решения, достаточно мощные и гибкие для того, чтобы настраивать их по мере изменения потребностей, — отметил Роб Герман, генеральный директор по рабочим станциям компании Lenovo. — Одна из проблем ИТ-отделов заключается в желании опробовать новые технологии, прежде чем будут проверены корпоративные возможности, безопасность и уровень поддержки оборудованием. Мы тесно сотрудничали с AMD и гарантируем, что ThinkStation P620 устраняет все эти барьеры и предоставляет пользователям необходимое техническое обеспечение. Рабочая станция построена на универсальном и легко масштабируемом процессоре Ryzen Threadripper PRO от AMD».

ThinkStation P620 обладает необходимыми функциями корпоративного уровня. Строгие стандарты и методы тестирования Lenovo, возможности ThinkStation Diagnostics 2.0 и ThinkShield, повышение статуса поддержки до уровня Premier и трехлетняя гарантия обеспечивают надежность и безопасную работу.

Процессоры AMD Ryzen Threadripper PRO позволяют обеспечить высокий уровень защиты данных пользователей. К примеру, функция AMD Secure Processor проверяет код перед его выполнением для сохранения данных и приложений, а технология AMD Memory Guard обеспечивает полное шифрование конфиденциальных данных для их защиты в случае потери или кражи ПК.

«В партнерстве с Lenovo мы создали продукт, с появлением которого рынок рабочих станций изменится навсегда. ThinkStation P620 станет новым стандартом профессиональной вычислительной техники благодаря новым процессорам AMD Ryzen Threadripper PRO и непревзойденной пропускной способности» — заявил Джейсон Банта, вице-президент и генеральный директор подразделения клиентских OEM-решений компании AMD.

Согласно имеющейся информации Lenovo ThinkStation P620 появится в продаже уже в начале осени. Цены пока не сообщаются.

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