Amazon завершила 2025 рік із виторгом понад 716 млрд дол. та рекордними темпами розвитку хмарних послуг

6 февраля 2026 г., 11:45

0

Tweet

Корпорація Amazon офіційно оприлюднила фінансові результати за четвертий квартал та весь 2025 рік, продемонструвавши вражаючу динаміку в усіх ключових сегментах.



Чистий виторг компанії за останні три місяці року зріс на 14%, досягнувши позначки у 213,4 млрд дол. порівняно зі 187,8 млрд дол. роком раніше. Попри значні одноразові витрати, операційний прибуток компанії за квартал склав 25 млрд дол., а чистий прибуток піднявся до 21,2 млрд дол., що дорівнює 1,95 дол. на розводнену акцію.



Загалом за підсумками всього 2025 року продажі Amazon сягнули 716,9 млрд дол. (зростання на 12%), що підтверджує стійкість бізнес-моделі компанії на фоні глобальних економічних трансформацій.



Чистий прибуток за рік зріс до 77,7 млрд доларів (або 7,17 дол. на акцію). Для порівняння, у 2024 році цей показник становив 59,2 млрд доларів.



Операційний прибуток збільшився до 80 млрд доларів, порівняно з 68,6 млрд доларів у 2024 році. Цікаво, що основну частину цього показника забезпечив саме хмарний підрозділ AWS — він приніс 45,6 млрд доларів за рік, що становить понад 50% від загального операційного прибутку всієї корпорації.



Квартальні продажі AWS зросли на 24%, склавши 35,6 млрд дол. Це найвищий темп зростання хмарного сегмента за останні 13 кварталів, що свідчить про шалений попит на АІ-інфраструктуру. Операційний прибуток цього підрозділу за підсумками кварталу досяг 12,5 млрд дол. Гендиректор Енді Джассі (Andy Jassy) підкреслив, що такий успіх зумовлений швидкими інноваціями, зокрема в сегменті власних чипів. Наразі комбінований річний виторг від процесорів Trainium та Graviton перевищив 10 млрд дол., демонструючи тризначні темпи зростання. Компанія вже повністю розгорнула проєкт Rainier - найбільший у світі діючий АІ-кластер на базі 500 тисяч чипів Trainium2, який використовується Anthropic для навчання моделей Claude.



У сегменті роздрібної торгівлі Північна Америка принесла компанії 127,1 млрд дол. виторгу (ріст на 10%), тоді як міжнародний сегмент продемонстрував ще вищу динаміку - 17% зростання до 50,7 млрд дол. Операційний прибуток північноамериканського підрозділу зріс до 11,5 млрд дол., хоча на загальний результат вплинули спеціальні нарахування. Зокрема, Amazon виділила 1,1 млрд дол. на врегулювання податкових спорів в Італії та юридичних позовів, а також 730 млн дол. на виплати у зв’язку зі звільненнями та 610 млн дол. на списання активів фізичних магазинів. Без урахування цих витрат операційний прибуток компанії міг би сягнути 27,4 млрд дол.



Логістична мережа компанії у 2025 році встановила нові рекорди швидкості: кількість замовлень із доставкою в той же день зросла на 70% у США, а послуга Same-Day Delivery стала доступною для 100 мільйонів клієнтів. Новий АІ-помічник Rufus, який допомагає користувачам обирати товари, вже охопив понад 300 мільйонів клієнтів та приніс близько 12 млрд дол. додаткових річних продажів. Окрім ритейлу, Amazon активно завойовує медіаринок: четвертий сезон Thursday Night Football на Prime Video став найпопулярнішим в історії з аудиторією понад 15 млн глядачів, а трансляції матчів NBA та Ліги чемпіонів УЄФА продовжують залучати рекордну кількість передплатників.



У планах на 2026 рік Amazon робить ставку на подальшу експансію АІ та космічних технологій. Енді Джассі оголосив про намір інвестувати близько 200 млрд дол. у розвиток протягом наступного року. Ці кошти підуть не лише на дата-центри, а й на супутникові мережі Leo, яка вже представила термінал Leo Ultra зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Попри те, що витрати на Leo та посилення цінової конкуренції можуть тимчасово тиснути на прибуток у першому кварталі 2026 року, компанія впевнена в отриманні довгострокової високої віддачі від інвестованого капіталу в робототехніку та нові покоління чипів Trainium4.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI