Schneider Electric стає офіційним технологічним партнером McLaren Racing

6 февраля 2026 г., 16:15

0

Tweet

У Лондоні відбулося офіційне підписання угоди, згідно з якою компанія Schneider Electric отримала статус Офіційного партнера McLaren Racing.



Планується, що співпраця буде охоплювати всі ключові підрозділи гоночного гіганта, включаючи команду McLaren Mastercard у Формулі-1, Arrow McLaren в серії IndyCar, Академію F1, а також команду McLaren United Autosports у перегонах на витривалість WEC.



Як зазначається, спільна робота буде зосереджена на розробці та впровадженні рішень, які забезпечують пікову продуктивність у найвибагливіших умовах - від мобільних енергетичних вузлів безпосередньо на пітлейнах до стаціонарних систем у Технологічному центрі McLaren у Вокінгу.



В основі цього партнерства лежить культура, що базується на інтелектуальному аналізі даних та інженерній досконалості. Компанії планують розвивати свої партнерські відносини, які тривають уже понад 20 років, трансформуючи їх із простого постачання компонентів у глибоку технологічну інтеграцію. Новий етап передбачає оптимізацію критично важливих активів, зокрема аеродинамічної труби, виробничих потужностей та ІТ-центрів обробки даних. Використання технології цифрових двійників дозволить командам отримувати точні дані про енергоефективність у реальному часі, що критично важливо для зменшення вуглецевого сліду та прискорення електрифікації всієї інфраструктури McLaren.



Генеральний директор McLaren Racing Зак Браун (Zak Brown) зазначив, що це партнерство відображає спільне прагнення до інновацій та розумного управління ресурсами. Поєднання експертизи Schneider Electric із прагненням McLaren до максимальних результатів дозволить зробити операційні процеси команди більш гнучкими та екологічними. Своєю чергою, очільник Schneider Electric Олів’є Блюм (Olivier Blum) підкреслив, що гонки є ідеальним полігоном для випробувань, де кожна система працює на межі своїх можливостей. Саме в таких екстремальних сценаріях надійність та енергетичний інтелект, який надає Schneider, стають вирішальним фактором успіху як на треку, так і поза ним.



Партнерство між Schneider Electric та McLaren - це набагато більше, ніж просто черговий логотип на боліді. У 2026 році, коли автоспорт перебуває під жорстким тиском екологічних стандартів, здатність ефективно керувати кожним кіловатом стає такою ж важливою, як і аеродинамічний опір. McLaren фактично перетворює свій гоночний штаб на «розумне підприємство», де цифрові двійники передбачають збої в енергомережі ще до того, як вони стануться. Для Schneider Electric це чудова нагода продемонструвати свої АІ-інструменти для керування енергією в умовах, де ціна помилки - частки секунди та мільйонні збитки.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI