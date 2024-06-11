Apple представила генеративний AI Apple Intelligence, який з'явиться на iPhone і Mac

11 июня 2024 г., 13:35

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Компанія Apple на Всесвітній конференції розробників представила свою стратегію штучного інтелекту, анонсувавши технологію Apple Intelligence, яка буде глибоко інтегрована у всі її пристрої та додатки, у тому числі в її AI-асистент Siri.





Компанія також оголосила про партнерство з OpenAI, щоб принести ChatGPT на свої пристрої, включаючи доступ до GPT-4o, флагманської моделі генеративного AI компанії, яка дозволить Siri відправляти питання до чату.





В першу чергу Siri стає розумнішим і говіркішим завдяки деякому оновленню. Те, що раніше було персональним помічником у телефоні, тепер стало більш живою версією з глибшим розумінням людської мови, яка може йти за людиною, навіть якщо вона спотикається про слова, коли ставить запитання, або робить паузу, щоб подумати, коли віддає команду. Помічник також розуміє контекст розмови, тому якщо користувач вже починає вводити інформацію про похід до ресторану і викликає Siri, необов'язково говорити назву ресторану. Натомість людина може просто запитати: «Як мені туди дістатися?», і AI відповість.





Siri також зможе виконувати дії від імені користувача на його запит, викликаючи події у програмах за допомогою голосових команд, наприклад, «Покажи мені всі фотографії мами, Олівії та мене». Або користувач може попросити помічника вивести на екран фотографію конкретного друга, а потім налаштувати кольори так, щоб вони стали яскравішими.





Крім того, помічник зможе розуміти ще більше контексту особистого життя користувача, щоб відповідати на питання про розклад, наприклад, коли прибуває літак, або про заплановані прогулянки. Вся ця інформація, за словами Apple, буде одержана з «особистого контексту» користувача, включаючи повідомлення, електронну пошту, календар та іншу інформацію, що зберігається на його пристроях.





«Завдяки Apple Intelligence та розмовному контексту Siri перетворюється з простого голосового помічника на проактивний, інтелектуальний інструмент, який керує завданнями та додатками з неперевершеною легкістю», - зазначив Тім Майнер (Tim Miner), засновник і керівник By the People Technology, консалтингової компанії в галузі AI. "Інтеграція Siri з різними додатками означає, що користувачі можуть покластися на свої iPhone у вирішенні складних завдань, скорочуючи необхідність ручного введення і роблячи повсякденну діяльність більш зручною та ефективною".





Наприклад, користувач зустрічає когось з аеропорту і не може згадати, коли прилітає літак. Користувач може запитати: "Siri, коли прибуває рейс мого друга?". Не обов'язково говорити хто з друзів, тому що AI-асистент сам зіставить повідомлення, електронні листи та інші контекстні дані з телефону, щоб визначити час вильоту та іншу інформацію, а потім відобразить відповідну інформацію за допомогою Apple Intelligence та поділиться планом польоту в реальному часі. На наступне запитання, наприклад «Скільки часу мені знадобиться, щоб дістатися аеропорту?», можна переглянути карту, включаючи інформацію про пробки та маршрут.





Інтелект Apple буде доступний на пристроях з новими загальносистемними інструментами для письма, вбудованими в майбутні операційні системи iOS 18, iPadOS 18 і macOS Sequoia, які з'являться пізніше цього року. Вони дозволять користувачам швидко коригувати свої тексти так, як вони вже звикли до генеративних інструментів написання зі штучним інтелектом, наприклад, переписувати, вичитувати та узагальнювати текст у будь-якій програмі, де є текстове поле.





Rewrite дає можливість користувачам вибирати між різними стилями вже написаного, що дозволяє їм змінити тон, скоригувати підхід, бути більш креативними, гумористичнішими або, можливо, зменшити яскравість, якщо вони намагаються поговорити з професором або начальником.





Вичитка - це перевірка того, що в текст не проникли прикрі граматичні помилки. Вона також перевіряє вибір слів і структуру речень і пропонує внести редагування, а також пояснює, чому ці редагування необхідні. Водночас Summarize надає більш короткі форми оригінального тексту у вигляді абзацу, кульових точок, таблиці або списку.





Ця технологія впроваджується і в інші додатки, щоб користувачі отримували якісніший досвід, наприклад, в Mail, де більше не просто відображаються перші кілька рядків кожного листа. Тепер у ньому відображається короткий зміст важливих моментів.





Пріоритетні повідомлення також підіймаються на верхній рівень, показуючи найтерміновіші листи, такі як бронювання квитків та талонів на один день. Цей рівень розуміння поширюється і на повідомлення, виділяючи пріоритети та ставлячи ключові деталі на перше місце.





Якщо користувачі мають намір зайнятися творчістю, вони можуть скористатися Image Playground - новою функцією, що дозволяє швидко створювати нові зображення, вибираючи один із трьох різних стилів: Анімація, Ілюстрація та Ескіз. Вона вбудована безпосередньо до програм, у тому числі в Повідомлення, що спрощує її виклик.





Функція надає набір пропозицій, які можна переглянути, і навіть дозволяє користувачам описати те, що вони хочуть, за допомогою підказки або використовувати один зі своїх контактів, щоб допомогти сформувати зображення. Щоб допомогти користувачам створити свій образ, програма пропонує ряд тем, костюмів, аксесуарів та місць.





У програмі «Нотатки» користувачі можуть використовувати «Паличку зображення», щоб перетворити грубий малюнок і навколишній контекст на яскравий образ. Або користувач може просто обвести порожнє місце, і Image Playground буде використовувати навколишній контекст, наприклад, слова, вже написані в додатку «Нотатки», як підказка і запропонує потенційні зображення, які можуть прикрасити презентацію.





Apple повідомила, що інтегрує ChatGPT в iOS 18, iPad 18 та macOS Sequoia. Користувачі зможуть викликати його в багатьох програмах для написання тексту або допомоги в питаннях і відповідях без необхідності звертатися до нього безпосередньо.





Це буде працювати як звичайне контекстне меню із символом Apple Intelligence, але перед тим, як відправити щось у ChatGPT, користувач буде проінформований про це. Користувачам не потрібно входити в систему, щоб використовувати ChatGPT, а ті, хто має преміумпідписку, зможуть скористатися її перевагами, включаючи розширені можливості створення зображень. Siri також може використовувати досвід ChatGPT, звичайно, Siri спочатку запитає, перш ніж надіслати щось.





«Впровадження Apple Intelligence - це не просто модернізація Siri, це поліпшення загального досвіду користувача і забезпечення того, щоб Apple залишалася на передньому краї технологічних інновацій», - сказав Тім Майнер. «Співпраця з OpenAI усуває недоліки Siri та позиціює Apple як передову компанію, що ставить в основу інновації та задоволення потреб користувачів».





Apple заявила, що в майбутньому планує запропонувати більше моделей після ChatGPT, але не уточнила, які моделі знаходяться в розробці.





Крейг Федеріги (Craig Federighi), старший віцепрезидент Apple з розробки програмного забезпечення, пояснив, що більша частина обробки даних AI в Apple Intelligence відбувається на пристрої за допомогою чіпів Apple сімейства M. За його словами, завдяки такій обчислювальній потужності на пристрої можна переконатися, що користувачі контролюють свої дані та вони не використовуються не за призначенням.





Однак коли потрібна велика обчислювальна потужність і потрібно звернутися до хмари, Apple створила так зване приватне хмарне обчислення. За словами Федеріги, це «дозволяє Apple Intelligence розширювати та масштабувати свої обчислювальні можливості та використовувати ще більші моделі на базі серверів для виконання ще складніших запитів, захищаючи при цьому вашу конфіденційність».





Він додав, що моделі працюють на серверах, спеціально створених на кремнії Apple, та аналогічного програмного забезпечення, яке можна перевірити. За його визнанням, незалежні експерти можуть підтвердити обіцянку конфіденційності.





У своєму коментарі Крейг Федерігі обрушився на компанії, що займаються розробкою штучного інтелекту, та їхні хмарні сервіси, заявивши, що їхні моделі конфіденційності «не піддаються перевірці». Твердження про те, що сервіс Private Cloud Compute піддається перевірці, є монументальним, але неперевіреним, тому це може бути тим, чого варто очікувати в майбутньому Apple.





"Ваш iPhone, iPad і Mac відмовляться спілкуватися з сервером, якщо його програмне забезпечення не було публічно зареєстроване для перевірки", - підсумував Крейг Федерігі. "Це встановлює абсолютно новий стандарт конфіденційності в штучному інтелекті".

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