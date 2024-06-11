«Київстар» планує збільшити інвестиції в Україну до 1 млрд дол. за п'ять років

11 июня 2024 г., 11:45

0

Tweet

Глобальний цифровий оператор VEON повідомляє, що через свою 100% дочірню компанію «Київстар» має намір збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до 1 млрд дол. протягом п'ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік. Це означає збільшення попередніх інвестиційних зобов'язань компанії у розмірі 600 млн дол. на трирічний період, про які було оголошено раніше. Ці кошти будуть спрямовані на інвестиції в мережеві та цифрові послуги, включаючи потенційні придбання або розвиток нових активів, соціальні внески та партнерства.

Компанія «Київстар», що належить VEON, стала одним із найбільших іноземних інвесторів України у 2022-2023 рр. за версією «Forbes Україна», з капітальними інвестиціями у розмірі 12,3 млрд грн за ці два роки – приблизно 176 млн дол. та 174 млн дол. у 2022 та 2023 роках відповідно.

«Київстар» підтримує український бізнес, інтегруючи хмарні сервіси обробки даних Amazon Web Services та Microsoft Azure. Технологія Real-Time Kinematic від «Київстару» знаходить застосування в широкому спектрі професійних галузей – від сільського господарства до робіт з розмінування.

Загальна сума підтримки клієнтів та соціальних ініціатив «Київстар» з лютого 2022 року склала 50 млн дол., включаючи корпоративні пожертви та залучення пожертв клієнтів на розмінування України, що дозволило зібрати понад 180 млн грн у 2023-2024 роках на спільний проєкт з розмінування «Нам тут жити» з Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим».

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365