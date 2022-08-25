Apple планує значно наростити виробництво iPhone в Індії

25 августа 2022 г., 14:46

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Bloomberg повідомляє, що Apple планує почати виробництво iPhone 14 в Індії приблизно через два місяці після його запуску в Китаї, що скоротить розрив із типових шести до дев’яти місяців для попередніх випусків.



Компанія співпрацює з постачальниками, щоб наростити виробництво в Індії, і перші iPhone 14s з цієї країни, ймовірно, будуть виготовлені наприкінці жовтня або в листопаді, після запуску у вересні, повідомляє Bloomberg.



Тайванський постачальник Apple компанія Foxconn вивчив процес доставки товарів із Китаю та випуск iPhone 14 на своєму заводі за межами міста Ченнаї на півдні Індії.



Згідно зі звітом Bloomberg, американський технологічний гігант розглядає варіанти після того, як зіткнення Пекіна з Вашингтоном і карантини по всій країні призвели до зриву виробництва.



Apple переносить деякі напрямки виробництва iPhone з Китаю у інші країни, включаючи Індію, другий за величиною ринок смартфонів у світі, а також планує збирати там планшети iPad.



Індія та інші країни, такі як Мексика та В’єтнам, стають все більш важливими для контрактних виробників, які постачають американські бренди, оскільки вони намагаються диверсифікувати виробництво поза Китаєм.



Минулого тижня Nikkei повідомляв, що постачальники Apple ведуть переговори про виробництво Apple Watch і MacBook вперше у В’єтнамі.

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