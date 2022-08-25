Китайська Birentech розповіла про свої графічні процесори BR100 та BR104

25 августа 2022 г., 13:45

0

Tweet

Як повідомляє wccftech, на конференції Hot Chips 34 китайська компанія Birentech презентувала свої чіпи BR100 та BR104 на базі архітектури Bi Liren власної розробки.



BR100 — це прискорювач загального призначення, в якому використовується чіплетне компонування і підтримується PCI Express 5.0/CXL. Виробник обіцяє супровід прискорювачів необхідними драйверами, бібліотеками та популярними фреймворками.



Новий чіп має площу 1074 мм2, складається з 77 млрд транзисторів та продукується з використанням техпроцесу 7 нм від TSMC. Він поставляється з 300 МБ вбудованого кешу та 64 ГБ HBM2e із пропускною спроможністю пам’яті 2,3 ТБ/с.



Модульне компоновання BR100 складається з двох обчислювальних чіплетів, кожен з котрих має 16 SPC (Streaming Processing Clusters). Обчислювальні чіплети з'єднані інтеконектом на 896 ГБ/с. Кожен SPC має 16 виконавчих блоків (EU, Execution Units), і чотири з цих EU утворюють внутрішній обчислювальний блок або CU, який приєднаний до 64 КБ кешу L1 (LSC), тоді як SPC має спільний кеш L2 розміром 8 МБ для всіх виконавчих блоків. Таким чином, це загалом 32 SPC з 512 виконавчими блоками, 256 МБ кешу L2 та 8 МБ кешу L1.



Birentech зробила заяву, що BR100 у режимі FP32 має продуктивність 256 TFLOPs, що більше ніж у двічі ніж у NVIDIA Ampere A100.



Компанія також анонсувала чіп BR104, який вдвічі повільніший за старшу модель за всіма показниками. На цьому монолітному чипі компанія збирається випускати прискорювачі у форматі PCIe з TDP на 300 Вт.

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру