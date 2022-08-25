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Китайська Birentech розповіла про свої графічні процесори BR100 та BR104

25 августа 2022 г., 13:45
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Китайська Birentech розповіла про свої GPU BR100 та BR104

Як повідомляє wccftech, на конференції Hot Chips 34 китайська компанія Birentech презентувала свої чіпи BR100 та BR104 на базі архітектури Bi Liren власної розробки.

BR100 — це прискорювач загального призначення, в якому використовується чіплетне компонування і підтримується PCI Express 5.0/CXL. Виробник обіцяє супровід прискорювачів необхідними драйверами, бібліотеками та популярними фреймворками.

Новий чіп має площу 1074 мм2, складається з 77 млрд транзисторів та продукується з використанням техпроцесу 7 нм від TSMC. Він поставляється з 300 МБ вбудованого кешу та 64 ГБ HBM2e із пропускною спроможністю пам’яті 2,3 ТБ/с.
Китайська Birentech розповіла про свої GPU BR100 та BR104
Модульне компоновання BR100 складається з двох обчислювальних чіплетів, кожен з котрих має 16 SPC (Streaming Processing Clusters). Обчислювальні чіплети з'єднані інтеконектом на 896 ГБ/с. Кожен SPC має 16 виконавчих блоків (EU, Execution Units), і чотири з цих EU утворюють внутрішній обчислювальний блок або CU, який приєднаний до 64 КБ кешу L1 (LSC), тоді як SPC має спільний кеш L2 розміром 8 МБ для всіх виконавчих блоків. Таким чином, це загалом 32 SPC з 512 виконавчими блоками, 256 МБ кешу L2 та 8 МБ кешу L1.
Китайська Birentech розповіла про свої GPU BR100 та BR104
Birentech зробила заяву, що BR100 у режимі FP32 має продуктивність 256 TFLOPs, що більше ніж у двічі ніж у NVIDIA Ampere A100.

Компанія також анонсувала чіп BR104, який вдвічі повільніший за старшу модель за всіма показниками. На цьому монолітному чипі компанія збирається випускати прискорювачі у форматі PCIe з TDP на 300 Вт.

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