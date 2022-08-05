Amazon купляє виробника роботів-пилососов iRobot за 1,7 млрд дол.

5 августа 2022 г., 17:19

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Amazon.com зробила заяву про придбання виробника роботів-пилососів iRobot в угоді за готівку у 1,7 млрд дол.



Таким чином найбільша у світі онлайн-компанія у сегменті роздрібною торгівлі розширює свій кошик пристроїв для розумного дому.



Amazon заплатить 61 долар за акцію, оцінюючи iRobot з премією в 22% від останньої ціни закриття акцій у 49,99 доларів.



Слід зазначити, що на піку продажів у 2021 році ціні папери виробника пристроїв Roomba торгувалися за 197,4 доларів, оскільки споживачі тоді багато інвестували в роботи-пилососи преміум-класу під час карантину через пандемію.

Компанія iRobot була заснована ще у 1990 році двома випукниками та професором Масачусетского Технологічного Інстітуту - Родні Бруксом (Rodney Brooks), Коліном Енглом (Colin Angle) та Хелен Грейнер (Helen Greiner)



Окрім підмітання бруду, пилососи Roomba, які коштують до 1000 доларів, збирають просторові дані про домогосподарства, які можуть виявитися цінними для компаній, що розробляють рішення для так званого сегменту технологій розумного будинку.



Однак дохід iRobot у другому кварталі впав на 30% через слабкий попит і скасування замовлень з боку роздрібних торговців у Північній Америці та Європі, на Близькому Сході та в Африці, оскільки споживачі переосмислюють, як витрачати свої гроші під час зростання інфляції. Виторг компанії був на рівні 255,4 млн дол., тоді як рік тому - 365 млн дол. при цьому зріс й збуток з 3 млн дол. тогорічних до 63,9 млн дол. Деякі експерти кажуть, що Amazon майже врятував компанію iRobot.



Аналітики кажуть, що багаті на готівку великі технологічні компанії можуть розпочати ажіотажну скупку активів, скориставшись їх низькою оцінкою через теперішні обставини. Станом на другий квартал Amazon володіє готівкою та її еквівалентами на суму понад 37 млрд дол..



Пристрої складають частку від загального обсягу продажів Amazon, яка продає розумні термостати, пристрої безпеки, настінний розумний дисплей і нещодавно випустила схожого на собак робота під назвою Astro.



У разі розірвання угоди Amazon повинна буде сплатити iRobot комісію у розмірі 94 млн дол.



Amazon також раніше анонсувала, що купує постачальника первинної медичної допомоги One Medical за 3,49 млрд дол. для розширення пропозицій у сегменті віртуальної охорони здоров’я.

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