Alphabet вперше подолала позначку в 100 млрд дол. квартального виторгу, сloud-бізнес зріс на 35%

Компанія Alphabet, материнська компанія Google, відзвітувала про фінансові результати за третій квартал, які перевершили консенсус-прогнози аналітиків.



Загальний виторг компанії вперше в історії подолав позначку в 100 млрд дол. за один квартал, сягнувши 102,35 млрд дол. проти очікуваних 99,89 млрд дол.



Прибуток на акцію склав 3,10 дол. Акції компанії зросли на 5% на післяторговій сесії, що свідчить про довіру ринку до стратегії, орієнтованої на штучний інтелект.



Головним каталізатором успіху залишається хмарний підрозділ Google Cloud, який забезпечує інфраструктуру для сервісів штучного інтелекту. Виторг по цьому напрямку склав 15,15 млрд дол., продемонструвавши зростання на 35% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Генеральний директор Сундар Пічаї (Sundar Pichai) заявив, що компанія закінчила квартал з рекордним портфелем замовлень (backlog) Google Cloud на суму 155 млрд дол. Ця сума відображає високий попит на корпоративну АІ-інфраструктуру та сервіс Gemini 2.5. Компанія також повідомила, що понад 70% існуючих клієнтів Google Cloud вже користуються її АІ-продуктами, а флагманський АІ-застосунок Gemini наразі має понад 650 мільйонів активних користувачів щомісяця.



Як і її головний конкурент Microsoft, компанія Alphabet оголосила про чергове значне збільшення прогнозу щодо капітальних витрат (CapEx), більшість з яких спрямована на технічну інфраструктуру, дата-центри та АІ. Компанія очікує, що CapEx за 2025 фінансовий рік становитиме від 91 млрд дол. до 93 млрд дол. Цей показник знову переглянуто у бік збільшення. Фінансовий директор Alphabet Анат Ашкеназі (Anat Ashkenazi) також зазначила, що у 2026 році очікується "значне зростання" CapEx, що підтверджує агресивну стратегію компанії в гонці АІ.



Чистий прибуток Alphabet зріс до 34,97 млрд дол., порівняно з 26,3 млрд дол. у минулому році. На показник чистого прибутку вплинув нещодавній антимонопольний штраф від регуляторів ЄС у розмірі 3,45 млрд дол., пов'язаний із рекламними технологіями.



Виторг від основного пошукового бізнесу Google склав 56,56 млрд дол., а виторг від реклами на YouTube досяг 10,26 млрд дол. Загальний рекламний виторг склав 74,18 млрд дол. Підрозділ Other Bets (Waymo, Verily) зафіксував виторг у 344 млн дол. та збиток у 1,42 млрд дол.

