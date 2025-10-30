Японська NEC купує американську CSG Systems за 2,89 млрд дол.

30 октября 2025 г., 14:25

0

Tweet

Японський технологічний гігант NEC оголосив про досягнення остаточної угоди про придбання американської компанії CSG Systems International, що спеціалізується на програмному забезпеченні для телекомунікаційних і широкосмугових операторів.



Загальна вартість угоди, включаючи борг, становить приблизно 2,89 млрд дол. Згідно з умовами угоди, акціонери CSG Systems отримають 80,70 дол. готівкою за кожну акцію, що забезпечує премію в 17,38% до ціни закриття акцій CSG напередодні. Завершення угоди, яка буде профінансована за рахунок власних коштів та зовнішнього боргу, очікується протягом 2026 календарного року.



CSG Systems International є одним із найбільших у світі постачальників рішень для BSS (Business Support Systems — Системи підтримки бізнесу). Історія компанії почалася у 1982 році в Омасі, Небраска, як підрозділ Cable Services Group у складі First Data Corporation (FDC). Її початковою метою було надання послуг з білінгу (виставлення рахунків) для зростаючої індустрії кабельного телебачення в США. У листопаді 1994 року компанія стала незалежною через викуп менеджментом, була перейменована на CSG Systems International, а у 1996 році вийшла на біржу NASDAQ через IPO. Наразі CSG зі штаб-квартирою в Енглвуді, Колорадо, спеціалізується на трьох основних напрямках: управлінні доходами та білінгу, управлінні клієнтським досвідом, а також платіжних рішеннях. Компанія працює переважно з великими світовими брендами в сфері телекомунікацій, а також у медіа, фінансових послугах та охороні здоров'ї.



Ця покупка є стратегічним кроком NEC, спрямованим на зміцнення своїх позицій як глобального лідера в області рішень для цифрової трансформації, а також на розширення свого портфеля SaaS (Software-as-a-Service). CSG Systems буде інтегрована з існуючою американською дочірньою компанією NEC — Netcracker, яка також є ключовим гравцем на ринку OSS/BSS. У NEC зазначають, що бізнеси CSG та Netcracker добре доповнюють один одного: CSG Systems має міцні позиції на ринку Північної Америки, тоді як Netcracker - сильний глобальний слід у регіонах Європи, Близького Сходу, Азії та Африки. Об'єднання їхніх портфелів послуг дозволить NEC надавати більш конкурентоспроможні пропозиції у сфері AI та хмарних рішень для світових провайдерів комунікаційних послуг.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI