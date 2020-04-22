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Александр Красин будет отвечать за бизнес Nutanix в странах СНГ

22 апреля 2020 г., 16:05
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Александр Красин будет отвечать за бизнес Nutanix в странах СНГ

Александр Красин назначен на должность регионального менеджера компании Nutanix в регионе Восточной Европы, который включает в себя страны СНГ (без России) + Украина и Грузия. Ресурсы команды, отвечающий за данный регион будут находится преимущественно в Киеве, однако, как отметили представители компании в работе будет задействован также ресурс европейского подразделения Nutanix.

Стоит отметить, что Александр Красин имеет более чем двадцатилетний опыт работы на ИТ-рынке. С июля 2015 г. по август 2017 г. он занимал должность регионального менеджера Commvault по странам СНГ, куда перешел с поста управляющего украинским офисом Symantec. С 2006 по 2011 год Александр Красин работал в компании ЕМС главой представительства в Украине и странах СНГ.

«Компания Nutanix видит серьезный потенциал в данном регионе и будет уделять большое внимание развитию экспертизы продаж решений Nutanix с локальными партнерами, включая ОЕМ. Будет активизирована работа с заказчиками в предоставлении им набора независимых от публичных облаков сервисов, которые позволяют трансформировать ИТ-инфраструкту в корпоративное частное облако. Это должно  повысить скорость выделения ИТ-ресурсов, сократить расходы за счет автоматизации процессов, гибко управлять мультиоблачными операциями, контролировать затраты и определять политики безопасности”, заявил Александр Красин, комментируя свое назначение. Он также подчеркнул, что портфель продуктов Nutanix также включает в себя средства создания виртуальных рабочих мест  (VDI/DAAS), резервного хранения и отказоустойчивости, управления ядрами СУБД, консолидации IoT данных, оркестрации  контейнеров и приложений, а также файлового и объектного доступа.


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