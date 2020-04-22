Qnap представила новый мультимедийный NAS

22 апреля 2020 г., 16:35

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Компания Qnap сообщила о начале поставок сетевого накопителя TS‑251D с двумя дисковыми отсеками и возможностями мультимедийного центра.



Как отмечается, новинка предназначена для домашних пользователей и IT‑энтузиастов, небольших офисов, творческих студий и других предприятий малого бизнеса.



Аппаратной основой TS‑251D является процессор Intel Celeron J4005 семейства Gemini Lake, который имеет два ядра с тактовой частотой 2,0 ГГц (автоматически повышается до 2,7 ГГц) и графический адаптер Intel UHD 600. Доступны транскодирование и потоковая передача видео с разрешением 4К, а также прямой вывод через интерфейс HDMI 2.0. Объем оперативной памяти DDR4 в зависимости от модификации равен 2 или 4 ГБ (максимум до 8 ГБ).



Для расширения функциональности предусмотрен слот PCIe (Gen 2 ×4), куда можно установить сетевые карты серии QXG с портами 10 или 5 Гбит/c, модули QM2 ​​для добавления двух накопителей M.2 SSD и одного порта 10 Гбит/c, совместимый беспроводной адаптер Qnap QWA‑AC2600, а также платы с портами USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с).



Набор доступных приложений для TS‑251D в операционной системе QTS включает различные инструменты для хранения, обработки и передачи данных: HBS 3 для гибридного резервного копирования и восстановления, HybridMount для объединения NAS с облачными хранилищами (уже включено 2 лицензии), Qsync Central для синхронизации файлов между подключенными устройствами, моментальные снимки с возможностью репликации на удаленные ресурсы, QVPN для настройки VPN-сервера, платформа QVR Pro для создания системы IP‑видеонаблюдения (включает базовую лицензию на подключение 8 видеокамер), Multimedia Console для централизованного управления медиатекой и DLNA. Для потоковой передачи мультимедиа можно использовать приложение Cinema28 с поддержкой HDMI, USB, Bluetooth, DLNA, Apple TV и Chromecast, а также Qmedia для устройств Apple TV и Android TV.

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