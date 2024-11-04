Акції Super Micro з кінця жовтня впали майже на половину

4 ноября 2024 г., 13:52

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Як повідомляє CNBC, акції Super Micro з 29 жовтня впали майже на 45%. Це сталося після того, як компанія втратила свого другого аудитора менш ніж за два роки.

Акції компанії у пʼятницю закрилися на рівні $26,05. При цьому у березні акції досягли піку у $118,81, на той момент вони зросли більш ніж у чотири рази за рік. Раніше того ж місяця S&P Dow Jones навіть додав акції компанії до індексу S&P 500. А Уолл-стріт згуртувалася навколо зростання компанії, спричиненого продажами серверів, оснащених процесорами штучного інтелекту Nvidia.

Вражаючий обвал Super Micro, що триває з березня, майже знищив ринкову капіталізацію компанії на суму близько 55 мільярдів доларів і поставив її під загрозу делістингу з біржі Nasdaq. У середу, коли акції компанії переживали другий найгірший день в історії, компанія заявила, що у вівторок, в день виборів у США, вона надасть «бізнес-новину» щодо свого останнього кварталу.

За інформацією CNBC, нещодавні проблеми компанії почалися ще в серпні, коли Super Micro заявила, що не подасть свій річний звіт вчасно в Комісію з цінних паперів і бірж США. Відомий продавець коротких позицій Hindenburg Research тоді розкрив коротку позицію в компанії і написав у звіті, що виявив «свіжі докази маніпуляцій з бухгалтерською звітністю». Пізніше Wall Street Journal повідомила, що Міністерство юстиції перебуває на ранній стадії розслідування щодо компанії.

У середу Super Micro повідомила, що Ernst & Young вийшла з числа аудиторів компанії всього через 17 місяців після того, як на той же крок пішла Deloitte & Touche. Аудитор заявив, що «не бажає бути пов'язаним з фінансовою звітністю, підготовленою керівництвом».

Представник Super Micro повідомив CNBC, що компанія «не згодна з рішенням E&Y і ми старанно працюємо над вибором нових аудиторів». Super Micro не очікує, що питання, порушені Ernst & Young, «призведуть до будь-яких перерахунків її квартальних результатів за фінансовий рік, що закінчився 30 червня 2024 року, або за попередні фінансові роки».

Аналітики Argus Research у четвер знизили рейтинг акцій у проміжному періоді до «тримати», посилаючись на записку Гінденбурга, звіти про розслідування Міністерства юстиції та відхід аудиторскої фірми Super Micro, який аналітики назвали «серйозною справою». Побоювання Argus виходять за рамки бухгалтерських порушень, оскільки фірма припускає, що компанія, можливо, веде бізнес з проблемними суб'єктами. «Занепокоєння Мін'юсту, на наш погляд, може стосуватися, головним чином, операцій з пов'язаними сторонами і того, що продукти SMCI можуть опинитися в руках російських компаній, що потрапили під санкції», - пишуть аналітики.

У вересні, через місяць після оголошення про затримку з подачею документів, Super Micro заявила, що отримала повідомлення від Nasdaq про те, що її затримка означає, що компанія не відповідає правилам лістингу біржі. Компанія заявила, що правила Nasdaq дають компанії 60 днів на подання звіту або плану відновлення відповідності. Виходячи з цих часових рамок, крайній термін - середина листопада.

Хоча Super Micro не подавала фінансову звітність до Комісії з цінних паперів і бірж з травня, у серпневому звіті про прибутки компанія заявила, що її дохід збільшився більш ніж удвічі за третій квартал поспіль. Аналітики очікують, що за перший фінансовий квартал, який закінчився у вересні, дохід компанії підскочив більш ніж на 200% до 6,45 млрд дол., згідно з даними LSEG.

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