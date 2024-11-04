Засновано консорціум Ultra Accelerator Link

4 ноября 2024 г., 12:25

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Консорціум Ultra Accelerator Link (UALink), очолюваний членами ради директорів з AMD, Amazon Web Services (AWS), Astera Labs, Cisco, Google, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Intel, Meta і Microsoft, оголосив про своє створення і запрошує спільноту до участі. Групу організаторів UALink було засновано в травні 2024 року для визначення високошвидкісного міжз'єднання з низькою затримкою для масштабованого зв'язку між прискорювачами та комутаторами в AI-обчисленнях і кластерах.



«Стандарт UALink визначає високошвидкісний зв'язок із низькою затримкою для масштабованих систем штучного інтелекту в центрах оброблення даних», - каже Віллі Нельсон (Willie Nelson), президент консорціуму UALink. «Зацікавленим компаніям пропонується приєднатися до консорціуму як учасникам, щоб підтримати нашу місію: створення відкритого і високопродуктивного міжз'єднання прискорювачів для робочих навантажень AI».



Повідомляється, специфікація UALink 1.0 забезпечить масштабоване з'єднання зі швидкістю до 200 Гбіт/с на лінію для 1024 прискорювачів у рамках AI pod. Специфікація буде доступна учасникам програми цього року, а для загального ознайомлення - у першому кварталі 2025 року.



«Випуск специфікації UALink 1.0 у першому кварталі 2025 року є важливою віхою, оскільки він встановить відкритий галузевий стандарт, який дасть змогу прискорювачам і комутаторам AI більш ефективно взаємодіяти, розширити доступ до пам'яті для задоволення вимог до більших моделей AI та продемонструвати переваги співпраці в галузі», - сказав Куртіс Боуман (Kurtis Bowman), голова консорціуму UALink.

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