SK hynix представила першу у світі 16-рівневу HBM3E

4 ноября 2024 г., 14:45

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Генеральний директор SK hynix Квак Но Джун (Kwak Noh-Jung) під час своєї програмної промови «Нова подорож до пам'яті наступного покоління для штучного інтелекту: Від апаратного забезпечення до повсякденного життя» на SK AI Summit у Сеулі, оприлюднив інформацію про розробку першої в галузі 16-рівневої 48-гігабайтової пам'яті - із найвищою у світі кількістю шарів, за якою виникнула 12-гігабайтна HBM3E. Квак Но Джун також поділився баченням компанії стати «Full Stack AI Memory Provider», або постачальником із повною лінійкою продуктів пам'яті AI як у DRAM, так і в NAND, завдяки тісній співпраці із зацікавленими сторонами.



У своєму виступі голова SK hynix зупинився на тенденціях цього напряму. Так пам'ять, яка в минулому існувала на «особистому» рівні з даними, що зберігаються на персональних комп'ютерах або смартфонах, тепер перейшла на «під'єднаний» рівень за допомогою хмарних сервісів і каналів соціальних мереж.



У майбутньому, з подальшим розвитком штучного інтелекту, пам'ять існуватиме в розширеному масштабі «творчості та досвіду». «Творча пам'ять», яку уявляє собі SK hynix, не може стати реальністю без напівпровідникової пам'яті нового покоління, що підтримує високу обчислювальну потужність.



SK hynix готується до випуску різних «перших у світі» продуктів, першою в галузі розробивши та розпочавши серійне постачання. Компанія також планує випуск продуктів, які «перевершують найкращі» за конкурентоспроможністю в галузі та «оптимальні інновації» для систем в епоху штучного інтелекту.



Очікується, що ринок 16-рівневих HBM відкриється з покоління HBM4, але SK hynix розробляє 48 ГБ 16-рівневу HBM3E у спробі забезпечити технологічну стабільність і планує надати зразки клієнтам на початку наступного року.



SK hynix застосує вдосконалений процес MR-MUF, який дозволив масово виробляти продукти 12-рівневої місткості, для виробництва HBM3E 16-рівневої місткості, а також розробить технологію гібридного склеювання як резервний варіант.



Продуктивність 16-рівневих продуктів підвищується на 18% у навчанні та на 32% у висновках порівняно з 12-рівневими продуктами. Оскільки ринок прискорювачів AI для обчислень зростатиме, 16-рівневі продукти, за прогнозами, допоможуть компанії зміцнити своє лідерство в галузі пам'яті для AI в майбутньому.



SK hynix також розробляє модуль LPCAMM2 для ПК і центрів обробки даних, LPDDR5 і LPDDR6 на базі 1 нм, використовуючи всі переваги своєї конкурентоспроможності в області малопотужних і високопродуктивних продуктів. Компанія також готує твердотільні накопичувачі PCIe 6-го покоління, eSSD великої місткості на базі QLC і UFS 5.0.



SK hynix планує впровадити логічний процес на базовій матриці покоління HBM4 у співпраці з провідним світовим контрактним заводом, щоб надати клієнтам найкращі продукти.



Індивідуальна HBM буде являти собою продукт з оптимізованою продуктивністю, що відображає різні вимоги клієнтів до місткості, пропускної здатності та функцій, і, як очікується, прокладе шлях до нової парадигми в пам'яті для AI.



Оскільки для забезпечення роботи систем штучного інтелекту потрібне різке збільшення обсягу пам'яті, встановленої в серверах, SK hynix готує CXL Fabrics, що забезпечує високу місткість завдяки з'єднанню різних видів пам'яті, а також розробляє eSSD з надвисокою місткістю, що дають змогу розміщувати більше даних на меншій площі за низького енергоспоживання.



SK hynix також розробляє технології, які додають обчислювальні функції в пам'ять, щоб подолати так звану стіну пам'яті. Такі технології, як Processing near Memory (PNM), Processing in Memory (PIM), Computational Storage, необхідні для опрацювання величезних обсягів даних у майбутньому, стануть викликом, який змінить структуру системи AI наступного покоління та майбутнє індустрії AI.

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