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«Агентство відновлення» та USAID працюють над пасивним захистом енергооб’єктів

7 декабря 2023 г., 10:25
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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомило, що «Агентство відновлення» отримає 20 тисяч тонн металу для будівництва споруд другого рівня захисту для енергетичних об’єктів у рамках проекту енергетичної безпеки, що фінансується Урядом Сполучених Штатів Америки через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID).

Проект з надання металу реалізує компанія Tetra Tech ES, що є підрядником USAID. Компанія закуповує метал в українського виробника і з виробництва він транспортується на будівництво.

«Захист від шахедів та інших дронів має три рівні. З березня цього року навколо основної мережі «Укренерго» йде будівництво бетонних конструкцій. Другий рівень захисту покриває 22 підстанції, 63 автотрансформатори у 14 областях. Завдяки підтримці USAID ми вже отримали близько 5 тисяч тонн арматури і очікуємо на решту», – зазначив голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Найєм.

Рішення про захист енергетичних обʼєктів було прийнято Урядом та Генеральним штабом ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine. Агентство працює спільно з НЕК «Укренерго», яке формує завдання на проектування та будівництво.

Під час проектування використовуються вихідні дані від Генерального Штабу, настанова для інженерних військ та міжнародні нормативні документи, отримані від спеціалізованих фахівців під час проходження навчання у Великій Британії за нормативами та стандартами Великої Британії та США.

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