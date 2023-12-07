AI-чипи AMD MI300X стали загальнодоступними

7 декабря 2023 г., 11:25

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Компанія AMD під час спеціального заходу «Advancing AI» оголосила про запуск декількох нових чипів і програмних сервісів, включаючи довгоочікувані прискорювачі штучного інтелекту для центрів обробки даних серії AMD Instinct MI300X.



Нагадаємо, вперше MI300X був представлений у червні. Компанія заявила, що цей чип стане альтернативою графічним процесорам Nvidia, на яких сьогодні працює переважна більшість робочих навантажень АІ.



Разом з MI300X компанія представила новий стек відкритого програмного забезпечення ROCm 6, який має значні оптимізації та функціональність для підтримки вдосконалених великих мовних моделей, таких як GPT-4 від OpenAI та Gemini від Google LLC.



«Якщо замислитися, то ми в AMD вважаємо АІ найбільш трансформаційною технологією за останні 50 років, - заявила генеральний директор AMD Ліза Су (Lisa Su) у своєму виступі на презентації. - АІ - це безумовний пріоритет № 1 для AMD. Ми настільки добре підготовлені, що зможемо створити наскрізну інфраструктуру, яка визначатиме цю нову еру АІ».



Компанія відзначає, що прискорювачі AMD Instinct MI300X призначені спеціально для генеративних робочих навантажень АІ і мають кращу в галузі пропускну здатність пам’яті для завдань навчання і виведення. Вони стають доступними вже сьогодні разом з другим новим чипом, Instinct MI300A, який поєднує в собі новітню архітектуру AMD CDNA 3 з центральними процесорами Zen 4, щоб забезпечити більш високу продуктивність для АІ і високопродуктивних обчислювальних робочих навантажень.



Процесори MI300A є першими APU для центрів обробки даних, спеціально розробленими для високопродуктивних обчислень і штучного інтелекту, завдяки використанню 3D-пакування та архітектури AMD Infinity 4-го покоління. Це забезпечує в 1,9 рази більшу продуктивність на ват у порівнянні з процесорами AMD Instinct M1250X5 попереднього покоління. Вони зосереджені на енергоефективності, що має велике значення для робочих навантажень АІ та HPC, оскільки вони можуть бути надзвичайно ресурсоємними. За словами AMD, переваги APU MI300A полягають в тому, що інтегровані ядра CPU і GPU в одному корпусі дозволяють значно знизити енергоспоживання цих робочих навантажень, зберігаючи при цьому необхідну високу продуктивність.



APU мають уніфіковані ресурси пам’яті та кеш-пам’яті, надаючи користувачам легко програмовану платформу GPU, а також «високопродуктивні обчислення, швидке навчання АІ та вражаючу енергоефективність», - заявляє компанія.



Виробники серверів, включаючи Dell Technologies, Hewlett Packard Enterprise, Lenovo Group і Supermicro Computer готують нові пропозиції серверів для центрів обробки даних на базі чипів MI300X.

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