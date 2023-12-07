Google проводить найбільше оновлення Bard завдяки Gemini

7 декабря 2023 г., 9:25

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Google офіційно оголосив запуск Gemini, як повідомляється, найбільш потужної моделі від компанії з високорозвиненими можливостями мультимодального мислення.



Підкреслюється, що створена для забезпечення гнучкості, Gemini оптимізована для трьох різних варіантів - Ultra, Pro та Nano - тому вона може працювати будь-де - від центрів обробки даних до мобільних пристроїв.



Gemini надходить до Bard у його найбільшому на сьогодні оновленні. Починаючи відсьогодні, Bard буде використовувати спеціально налаштовану версію Gemini Pro англійською мовою для більш просунутого міркування, планування, розуміння тощо. А на початку наступного року буде представлено Bard Advanced, який надасть користувачам перший доступ до найбільш досконалих моделей та можливостей, починаючи з Gemini Ultra.



Наголошується, що перш ніж представити його широкому загалу, Gemini Pro було перевірено через низку галузевих стандартних тестів. Google повідомляє, що у шести із восьми тестів Gemini Pro перевершив GPT-3.5. Зокрема він продемонстрував кращу продуктивність у MMLU (Massive Multitask Language Understanding), одному з ключових провідних стандартів для вимірювання великих моделей штучного інтелекту, і у GSM8K, який вимірює математичне мислення учнів початкової школи.



Крім того, у Google спеціально налаштували Gemini Pro у Bard, щоб ця модель була набагато здатнішою в таких речах, як розуміння, узагальнення, міркування, кодування та планування. Повідомляється, що у сліпих оцінках нашими сторонніми оцінювачами Bard тепер є найпопулярнішим безкоштовним чат-ботом порівняно з провідними альтернативами.



Bard із Gemini Pro можна використати вже сьогодні для отримання текстових підказок, а незабаром з’явиться підтримка інших модальностей. Спочатку він буде доступний англійською мовою в більш ніж 170 країнах і територіях, а найближчим часом з’явиться іншими мовами в різних країнах, зокрема в Європі.



Gemini Ultra - це найбільша та найпотужніша модель Google, розроблена для виконання надскладних завдань і створена для швидкого розуміння та реагування на різні типи інформації - зокрема текст, зображення, аудіо, відео та код.



Одним із перших способів випробувати Gemini Ultra є Bard Advanced. Наразі завершуються ретельні перевірки безпеки та незабаром буде запущено програму довірених тестерів, перш ніж відкрити Bard Advanced для більшої кількості користувачів на початку наступного року.



«Завдяки Gemini ми на один крок ближче до нашої мети - зробити Bard найкращим партнером зі штучного інтелекту у світі. Ми раді продовжувати впровадження найновіших досягнень в Bard і спостерігати, як ви використовуєте його для створення, навчання та досліджень», підкреслюють у Google.

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