Acer представила новий mesh-маршрутизатор Wave 7 із підтримкою Wi-Fi 7

11 июня 2024 г., 16:35

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Компанія Acer повідомила про розширення асортименту маршрутизаторів бездротового зв’язку. Лінійку таких пристроїв поповнили дві моделі, які призначено для широкого кола користувачів, зокрема сімей і дистанційних працівників. Acer Wave 7 підтримує стандарт Wi-Fi 7 та підходить для використання у просторих будинках із великою кількістю пристроїв, які потребують підключення до Інтернету, а Predator Connect W6x забезпечує стабільне та швидкісне з’єднання з мережею стандарту Wi-Fi 6.



Аби гарантувати необхідну потужність і стабільність сигналу маршрутизатора W6x у будь-якому приміщенні, розробники передбачили можливість дводіапазонного підключення на частотах 2,4 і 5 ГГц. Завдяки підтримці технології Wi-Fi 7 маршрутизатор Wave 7 може працювати також на частоті 6 ГГц. Крім того, обидва пристрої мають програмне забезпечення Hybrid Quality of Service (QoS) і засіб пріоритезації Intel Killer Prioritization Engine, які забезпечують максимальну швидкість передавання даних і мінімізують затримки, виявляючи та визначаючи пріоритет критично важливих потоків мережевого трафіку. Завдяки інтуїтивно зрозумілим інтерфейсам нові маршрутизатори вирізняються легкістю встановлення та зручністю керування. Розробники подбали про безпеку мережі та підключених до неї пристроїв, впровадивши високоефективний засіб захисту Trend Micro Home Network Security.



«Із радістю повідомляємо, що наш асортимент маршрутизаторів поповнився новими моделями, які стануть в пригоді широкому колу користувачів – від шанувальників ігор і дистанційних працівників до цілих сімей, – сказав Вейн Ма (Wayne Ma), генеральний директор департаменту зв’язку компанії Acer. – Завдяки підтримці найновітніших стандартів бездротового зв’язку Wi-Fi ці чудові пристрої забезпечують безперебійне та швидкісне підключення до мережі. Крім того, вони вирізняються простотою у використанні та забезпечують надійний захист мережі й конфіденційності».



Головною особливістю маршрутизатора Acer Wave 7 є підтримка новітнього стандарту Wi-Fi 7, який дає змогу встановлювати надзвичайно стабільне підключення та передавати інформацію зі швидкістю до 6400 Мбіт/с із мінімальними затримками. Пристрій доступний у двох варіантах, які відрізняються поєднанням робочих частот: 2,4/5 ГГц і 2,4/6 ГГц. Завдяки цьому рішенню користувачі зможуть підібрати модель, що якнайкраще відповідає їхнім потребам.



Маршрутизатор Wave 7 має смугу пропускання з частотою 320 МГц та підтримує новітню технологію багатоканального доступу (Multi-link Operation, MLO). Це дає йому змогу отримувати та передавати дані одразу на декількох частотах, суттєво збільшуючи пропускну

здатність і мінімізуючи затримки та вплив перешкод. Інноваційна mesh-система забезпечує можливість подальшого розширення зони покриття через створення додаткових точок доступу. Завдяки цьому рішенню пристрій зможе гарантувати безперебійну роботу мережі Wi-Fi у всьому будинку або навіть на більшій площі. Маршрутизатор Wave 7 має три порти Gigabit Ethernet із можливістю перемикання між мережами WAN і LAN, тому користувачі матимуть змогу гнучко конфігурувати підключення до мережі. Крім того, вони завжди почуватимуть себе в безпеці, адже пристрій має вбудований засіб захисту Wi-Fi Protected Access (WPA). Маршрутизатор Wave 7 можна придбати в складі набору з однієї, двох чи трьох одиниць для забезпечення більшої гнучкості або збільшення зони покриття на етапі створення системи зв’язку.



Маршрутизатор Predator Connect W6x, який створено насамперед для шанувальників ігор, підтримує стандарт Wi-Fi 6 і може передавати дані зі швидкістю до 6000 Мбіт/с. Виріб оснащено чотириядерним процесором, модулем оперативної пам’яті DDR4 обсягом 1 ГБ і постійним запам’ятовувальним пристроєм місткістю 256 МБ, тому він передає дані майже без втрати пакетів і забезпечує плавний, безперебійний ігровий процес. Аби користувачам було простіше визначити стан підключення до мережі, розробники передбачили на кришці спеціальний світлодіодний індикатор.



Крім того, існує можливість дистанційно керувати мережею за допомогою програми для смартфонів і планшетів Predator Connect, яка стане доступною для завантаження в липні. Маршрутизатор Predator Connect W6x має чотири порти Gigabit Ethernet для підключення до мережі LAN, а також порт 2,5 Gigabit Ethernet для підключення до мережі WAN.



Маршрутизатор Acer Wave 7 надійде у продаж в Україні з серпня 2024 року. Початкова ціна становитиме 4699 грн (набір з одним пристроєм), 8399 грн (набір із двома пристроями) або 11 799 грн (набір із трьома пристроями).



Маршрутизатор Predator Connect W6x надійде у продаж у серпні з початковою ціною 4999 грн.

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