Світові поставки носимих пристроїв зросли на 8,8% в I кв., в той час, як ціни продовжують знижуватися

11 июня 2024 г., 15:35

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Згідно з даними IDC, ринок пристроїв, що носяться, розпочав 2024 рік зі стрімкого зростання, оскільки світові поставки цих продуктів зросли на 8,8% в річному обчисленні в першому кварталі до 113,1 млн одиниць.



Попри зростання поставок, середні ціни продажу знижуються вже п’ятий квартал поспіль, впавши на 11% в І кв., оскільки ринки, що розвиваються, набирають обертів, а економічна ситуація чинить тиск на споживчі витрати.



«Відсутність серйозних інновацій у преміум-сегменті дозволила брендам другого рівня скоротити розрив по всіх показниках, - наголосив Джітеш Убрані (Jitesh Ubrani), менеджер з досліджень Worldwide Mobile Device Trackers. - Поки ми не дійдемо до того моменту, коли нові датчики або алгоритми дозволять нам отримувати інформацію, що має рекомендаційний характер, або відстежувати нові дані, такі як кров’яний тиск або рівень глюкози, споживачі, швидше за все, будуть тяжіти до середнього і високого цінового сегменту, і саме в цей сегмент бренди продовжують інвестувати, диверсифікуючи свої цінові драбини».



«Важливо звернути пильну увагу на невеликих регіональних постачальників, - говорить Рамон Т. Лламас (Ramon T. LLamas), директор з досліджень IDC у вивченні ринку носимих пристроїв. - На ринках, що розвиваються, запит на wearable-пристрої не згасає, але вищі ціни на продукти від преміум-брендів роблять їх непосильною ціною для багатьох. Це відкрило двері для місцевих брендів, щоб представити недорогі, але багатофункціональні пристрої для задоволення цього незадоволеного попиту. Саме таким чином такі компанії, як Xiaomi та Imagine Marketing, зайняли позиції серед провідних світових постачальників».



Apple зберегла лідерство, хоча її стримували погані макроекономічні умови, тимчасова заборона на певні моделі годинників та відсутність нових AirPods. Загалом, поставки Apple Watch скоротилися на 19,1% у річному обчисленні, тоді як продажі навушників, включаючи AirPods і Beats, знизилися на 18,8% протягом кварталу.



Xiaomi посіла друге місце з ростом на 43,4% в річному обчисленні завдяки простому порівнянню з 16% падінням у першому кварталі 2023 року. Орієнтовані на цінність продукти компанії знайшли відгук у користувачів, а нещодавній вихід на ринок годинників з Wear OS допоміг компанії стати третім за величиною вендором в екосистемі Google і збільшити загальну середню ціну продажу смарт-годинників.



Huawei посіла третє місце, випередивши Samsung, завдяки поверненню свого бізнесу з виробництва смартфонів, що позитивно вплинуло на носими пристрої завдяки комплектації. Однак продажі компанії значною мірою зосереджені в Китаї - близько трьох чвертей надходить з цього регіону.



Samsung опустився на четверте місце. Запуск Galaxy Fit 3, а також успіх з дешевшими навушниками допомогли компанії досягти випереджаючого зростання, хоча її основний обсяг продажів смарт-годинників знизився на 5,1% протягом кварталу.



Замикає п’ятірку лідерів Imagine Marketing (boAt). Індійський виробник, відомий своїми продуктами, орієнтованими на найвищу цінність, зумів збільшити обсяг продажів навушників на 17,5%, але його смарт-годинники зазнали колосального падіння на 61,3% через надзвичайну конкуренцію в рідній країні.

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