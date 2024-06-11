Fortinet придбала Lacework - розробника у сфері хмарної безпеки

11 июня 2024 г., 17:45

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Fortinet офіційно повідомила про намір придбати стартам Lacework, який допомагає підприємствам захищати свої хмарні середовища від хакерів.

Фінансові умови не розголошуються. Але експерти зазначають, що придбання відбулося приблизно через два місяці після того, як з'явилися повідомлення про те, що Lacework провела переговори про продаж з Wiz, венчурним провайдером кібербезпеки. Як тоді повідомлялося, угода, яка, як очікувалося, коштувала від 150 до 200 мільйонів доларів, зірвалася на етапі проведення юридичної перевірки.

"На ринку CNAPP більшість постачальників або допомагають клієнтам контекстуалізувати свої ризики, або допомагають клієнтам контекстуалізувати свої загрози. Один постачальник вирізняється з-поміж інших своєю здатністю робити і те, і інше на єдиній, уніфікованій платформі, керованій даними, яка була органічно побудована: Lacework», зазначив директор з маркетингу Fortinet Джон Меддісон (John Maddison).

Підкреслюється, що однією з головних особливостей пропозиції Lacework є інструмент для виявлення вразливого коду додатків до його розгортання у виробництві. CNAPP компанії може виявляти проблеми як у бібліотеках з відкритим вихідним кодом, так і в коді, який розробники компанії пишуть власноруч. Далі Lacework ранжує знайдені вразливості за ступенем серйозності, щоб допомогти адміністраторам розставити пріоритети в усуненні вразливостей.

Інший набір функцій у платформі компанії виявляє вразливості, спричинені іншими причинами, а не недосконалим кодом додатків. За словами представників Lacework, їхні алгоритми можуть виявляти слабкі місця у скриптах, які адміністратори використовують для налаштування хмарного середовища. Програмне забезпечення також здатне ідентифікувати облікові записи користувачів, які мають доступ до більш чутливих робочих навантажень, ніж це необхідно.

Окрім виявлення вразливостей, Lacework також може виявити, коли хакери намагаються ними скористатися. Платформа використовує моделі штучного інтелекту для виявлення зловмисної активності в хмарних середовищах. Після виявлення потенційного порушення моделі AI позначають всі зміни файлів та інші події, які можуть бути пов'язані з інцидентом.

Після завершення угоди наприкінці цього року Fortinet планує інтегрувати CNAPP від Lacework у свій портфель продуктів. Компанія має намір об'єднати платформу кібербезпеки з існуючою лінійкою інструментів для захисту веб-додатків та інтерфейсів прикладного програмування від спроб злому.

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