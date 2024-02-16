3600 ноутбуків для школярів Харківщини закупили та передали ЮНІСЕФ та GPE

16 февраля 2024 г., 12:44

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«Коаліція девайсів» продовжує забезпечувати технікою українських школярів: 3600 ноутбуків для учнів передали в Харківську область. Це допоможе забезпечити освітній процес дітям, які вимушені навчатися дистанційно через безпекову ситуацію в регіоні. Першими техніку для навчання отримають діти з вразливих категорій, зокрема зі статусом ВПО, з інвалідністю, з малозабезпечених сімей та ті, що позбавлені батьківського піклування.

Партію техніки закупив та передав один із ключових партнерів коаліції – ЮНІСЕФ за фінансової підтримки «Глобального партнерства з питань освіти» (GPE) та «Європейського Союзу». З початку повномасштабного вторгнення ЮНІСЕФ вже передав українським учням та вчителям 64 тисячі ноутбуків. У планах фонду передати до березня цього року ще 28300 мобільних ПК.

Через повномасштабну війну майже 2 мільйони українських дітей продовжують навчатися онлайн або в змішаному форматі. Значна частина з них вимушено пропускає уроки через нестачу необхідної техніки для навчання.

Переглянути, у які заклади освіти розподілили техніку, можна буде на інтерактивному дашборді за посиланням: https://curly.click/r/44da.

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