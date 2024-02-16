Nokia і Dell розпочнуть спільну роботу у сфері приватних хмарних мереж 5G

16 февраля 2024 г., 11:45

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Nokia та Dell Technologies оголосили партнерство у напрямку вирішення завдань розгортання приватних мережі 5G та адаптування мережі до хмарних технологій.



Замовники Nokia AirFrame, хмарних центрів обробки даних виробника телекомунікаційного обладнання, з часом перейдуть на сервери Dell PowerEdge, які "спеціально розроблені для сучасних робочих навантажень телекомунікаційних мереж", - заявили компанії.



Хмара цифрової автоматизації Nokia (NDAC), тим часом стане приватною бездротовою платформою Dell для задоволення певних потреб корпоративних клієнтів.



Компанії розширять існуюче партнерство і працюватимуть над інтеграцією NDAC з програмною платформою Dell NativeEdge, оскільки компанії прагнуть "просувати відкриті мережеві архітектури в телекомунікаційній екосистемі і приватні випадки використання 5G серед підприємств".



"Наша подальша співпраця з Dell допоможе задовольнити майбутні потреби наших клієнтів, викликані зростаючими вимогами до мереж, і надасть рішення, які допоможуть постачальникам послуг зв'язку масштабувати сучасні мережі до хмарних технологій", - сказав Нішант Батра (Nishant Batra), директор зі стратегії та технологій Nokia.



Компанії також заявили, що продовжать спільні дослідження і розробки, включаючи тестування платформ і додатків в лабораторії Dell Open Telecom Ecosystem Lab.

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