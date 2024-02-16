Ємність проданих жорстких дисків у IV кв. зросла на 9% кв/кв до 214 ЕБ

16 февраля 2024 г., 13:25

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Як повідомляє StorageNewsletter.com, згідно з даними дослідження Trendfocus у IV кв. минулого року було продано 29 млн жорстких дисків, що на 0,6% менше, ніж у попередньому кварталі.

При цьому ємність поставлених HDD зросла на 9% до 214 екзабайт, а кількість пристроїв залишилася на рівні 29 млн. Ємність Nearline-накопителей збільшилася на 16% до 156 ЕБ на майже 10 млн пристроїв.

Поставки Seagate збільшилися на 6% до 95,13 ЕБ. Обсяги Nearline-дисків підскочили на 14% порівняно з попереднім кварталом до 70,98 ГБ завдяки збільшенню поставок на 8% - до 4,53 млн. одиниць. Обсяг поставок корпоративних жорстких дисків також зріс на 8% у порівнянні з попереднім кварталом до 0,76 млн. Продажі споживчих жорстких дисків компанії як для настільних, так і для мобільних пристроїв зросли порівняно з попереднім кварталом. Це єдиний виробник жорстких дисків, який продемонстрував зростання продажів у цій категорії. Загальноринкове зниження попиту на системи відеоспостереження призвело до падіння продажів 3,5-дюймових жорстких дисків CE. Середня ємність зросла на 11% до 8,24 ТБ у порівнянні з попереднім кварталом. Загальна частка компанії в цьому сегменті, що становить 40%, знизилася на 2 процентних пункти.

Western Digital, перебуваючи на другому місці, продемонструвала значне зростання поставок Nearline-дисків на 20% до 3,90 млн одиниць, а їхня ємність підскочила на 22,5% до 66,61 EB. Зростання поставок в сегменті жорстких дисків компенсувало незмінність або скорочення поставок в інших сегментах, що призвело до збільшення загального обсягу поставок на 4%. Загальний обсяг відвантаженої ємності на 14% перевищив показник попереднього кварталу, а по середній ємністі дисків у 8,36 ТБ Western Digital стала лідером галузі завдяки показнику у Nearline в 17,08 ТБ. Компанія збільшила ринкову частку на 1,2 пункти до 37,5% у порівнянні з попереднім кварталом.

Обсяги поставок ємностей Toshiba Nearline-пристроїв збільшилися на 2% до 18,9 ЕБ, у одиницях - на 7% до 1,50 млн. Компанія також продемонструвала зростання на 15% поставок продуктивних корпоративних жорстких дисків до 0,70 млн одиниць. Поставки як настільних, так і мобільних накопичувачів загалом скоротилися, але дещо більший обсяг поставок небрендованих мобільних жорстких дисків сприяв послідовному зростанню загального обсягу поставок мобільних жорстких дисків. Середня ємність жорстких дисків склала 4,45 ТБ, що на 1% більше, ніж у попередньому кварталі, а загальна ринкова частка Toshiba збільшилася на два пункта до 22,5% з показником 6,5 млн дисків за квартал.

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