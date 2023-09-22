ЕС оштрафувало Intel на 400 млн за справу десятирічної давнини

22 сентября 2023 г., 17:38

Як пише Reuters, у п'ятницю Intel була оштрафована на 376 мільйонів євро (400 мільйонів доларів) в рамках антимонопольної справи ЄС, що виникла в результаті дій американського виробника мікросхем в період між 2002 і 2006 роками.

Початковий рекордний штраф у розмірі 1,06 мільярда євро у 2009 році був скасований минулого року Генеральним судом Люксембургу, другим найвищим судовим органом Європи.

Суд, однак, погодився з Європейською комісією, що Intel незаконно усунула конкурентів з ринку, що спонукало антимонопольне відомство ЄС знову відкрити справу.

У рішенні від 2009 року Intel звинувачувалася у блокуванні конкурента - Advanced Micro Devices.

У п’ятницю наглядовий орган ЄС повідомив, що повторно наклав штраф за дії, що мали місце в період з листопада 2002 року по грудень 2006 року, коли Intel платила компаніям HP, Acer і Lenovo, щоб зупинити або затримати випуск продуктів на базі конкурентної платформи.

«Генеральний суд підтвердив, що відверті обмеження Intel становили зловживання домінуючим становищем на ринку відповідно до правил конкуренції ЄС», - йдеться в заяві Європейської Комісії.

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