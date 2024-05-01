Після чергових обстрілів попит на генератори в «АЛЛО» зріс удев’ятеро

1 мая 2024 г., 12:35

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За даними маркетплейсу «АЛЛО» у середині березня, після чергової хвилі потужних ракетних атак рф на енергетику, українці знову почали активно купувати товари, що допомагають пережити блекаути. Дефіцит електроенергії в окремих регіонах та інформація про ймовірне запровадження графіків відключення електроенергії спричинили підвищення уваги до електрогенераторів, зарядних станцій, потужних павербанків та обладнання для сонячних електростанцій тощо.

Так у порівнянні періодів 19 лютого – 17 березня та 18 березня – 14 квітня в «АЛЛО» зафіксовано зростання попиту на: генератори – вдев’ятеро; зарядні станції – вп’ятеро; павербанки – вдвічі.

Генератори та зарядні станції найбільше купували у Харкові, а павербанки – у Тернополі, Павлограді (Дніпропетровська обл.) та Золотоноші (Черкаська обл.). Пік продажів павербанків в «АЛЛО» припав на 26 березня, зарядних станцій – на 30 березня, а генераторів – на 12 квітня.

Середня вартість проданих генераторів становила 42 тис. грн, зарядних станцій – 35 тис. грн. Вартість павербанків, які купували навесні, коливалася від 699 до 2199 грн – залежно від місткості. Підвищення цін на енерготовари поки не спостерігається.

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