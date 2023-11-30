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Трафік на allo.ua у «Чорну П'ятницю» зріс на чверть порівняно з торішнім

30 ноября 2023 г., 12:25
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Трафік на allo.ua у «Чорну П'ятницю» зріс на чверть порівняно з торішнім

Розпродаж «Чорна П'ятниця» (Black Friday) тривав в «АЛЛО» з 17 по 26 листопада і завершився з високими показниками: обсяг продажів практично повернувся до рівня 2021 року. Онлайн-трафік на allo.ua за ці 10 днів зріс на 60% порівняно з попереднім тижнем листопада або на 26% порівняно з розпродажем 2022 року. Середній чек на вихідних перевищив 5 тис. грн, а кількість чеків збільшилася на 16% порівняно з початком листопада.

Особливо активно клієнти «АЛЛО» робили покупки в мобільному застосунку. Кількість сеансів та трафік у період розпродажу зросли на 63%, а кількість замовлень – на 128% у порівнянні з попереднім періодом. Піковий день покупок в застосунку припав також на п'ятницю, 24 листопада. В офлайн-мережі «АЛЛО» пікові години покупок припали на суботу, 25 листопада.

Обсяги продажів збільшилися в усіх товарних категоріях, але найбільше – понад удвічі – зросли телевізори, побутова техніка та товари для геймінгу у порівнянні зі звичайним тижнем листопада. Змінилися порівняно з минулим роком і пріоритети споживачів, адже торік значне зростання продемонстрували товари, що знадобилися українцям через блекаути – павербанки, генератори та зарядні станції. Наразі попит на них зменшився у шість разів порівняно з торішнім високим обсягом продажів.

На піку продажів сайт працював стабільно завдяки завчасному переходу сервісів компанії до хмарного середовища Amazon. Також на період знижок компанія збільшила кількість працівників на складі, у доставці, а також у магазинах та у контакт-центрі.

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