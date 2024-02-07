«АЛЛО» передав 1000 планшетів для дітей, що постраждали від війни

7 февраля 2024 г., 10:25

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Під час благодійної акції «Дотик до дитячих мрій» маркетплейс «АЛЛО» зібрав близько 4 млн грн та придбав 1000 планшетів для дітей, що постраждали від війни. Компанія спрямовувала 10% з продажу у мобільному застосунку товарів для дітей у період з 6 грудня 2023 до 15 січня 2024 року на закупівлю технічних подарунків для підопічних благодійного фонду «Голоси дітей». voices.org.ua

На зібрані кошти компанія «АЛЛО» придбала 1000 планшетів Pixus Folio, які буде передано дітям із сімей внутрішньо переміщених осіб та військовослужбовців, з деокупованих територій та тим, хто має досвід війни через бойові дії. Гаджети також допоможуть поліпшити ментальне здоров'я малечі, адже з ними діти зможуть відвідувати онлайн психологічні консультації, які надає фонд.

У 2022 році «АЛЛО» вже співпрацювала з фондом «Голоси дітей»: компанія передала фонду 2,5 млн грн в рамках проєкту «Дітям – дитинство. Розфарбуймо життя». Ці кошти фонд спрямував на роботу осередків психологічної допомоги у Трускавці, Харкові та Кривому Розі задля покращення психоемоційного стану 600 дітей зі статусом ВПО та тих, яких торкнулася війна. Також фонд закупив та передав гуманітарні набори з продуктами та дитячою побутовою хімією 1900 родинам з дітьми у Херсоні та Миколаєві.

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