На старті флагманський Xiaomi 14 Ultra з 16 ГБ RAM та накопичувачем 512 ГБ запропонують за 55 тис. грн

8 апреля 2024 г., 15:25

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На allo.ua та у мобільному застосунку АЛЛО стартував онлайн-продаж флагманського смартфона Xiaomi 14 Ultra (16+512 ГБ) з потужним процесором та камерами Leica. До 15 квітня новинку можна замовити за спеціальною ціною 54999 грн, потім базова ціна виросте на 5000 грн.

У новинки 6,73-дюймовий AMOLED-дисплей з роздільною здатністю WQHD+, динамічною частотою оновлення 1-120 Гц та піковою яскравістю 3000 ніт. Xiaomi 14 Ultra працює на базі потужної мобільної платформи Snapdragon 8 Gen 3, яка забезпечує високу продуктивність та енергоефективність. Ємність батареї смартфона – 5000 мА•год, вона підтримує швидку зарядку: дротову потужністю 90 Вт та бездротову – на 80 Вт. Модель працює під керуванням операційної системи Xiaomi HyperOS на базі Android 14.

Основна камера Xiaomi 14 Ultra на 50 Мп має безступінчату змінну апертуру з широким діапазоном від f/1.63 до f/4.0 для точного налаштування світла – це робить світлини яскравішими та деталізованішими. У смартфоні використовується 1-дюймова матриця Sony LYT-900. Така комбінація забезпечує високу продуктивність за умов слабкого освітлення та широкий динамічний діапазон, зберігаючи неймовірні відтінки й напівтони.

Крім основної, у системі чотирьох камер Leica є також ультраширококутна, перископна та телефотокамера з рухомими лінзами; вони охоплюють фокусні відстані у шести діапазонах. Завдяки цьому можна знімати все що завгодно зблизька чи вдалині, отримуючи знімки зі справжнім ефектом боке та динамічним діапазоном.

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