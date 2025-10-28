LG представляє перший у світі 6К-монітор з інтерфейсом Thunderbolt 5

28 октября 2025 г., 15:35

Компанія LG Electronics (LG) презентувала UltraFine evo 6K (модель 32U990A), заявлений як перший у світі монітор із підтримкою Thunderbolt 5. Новинка дебютує під брендом UltraFine evo — новою серією преміальних моніторів із надвисокою роздільною здатністю, створених спеціально для професійних відеоредакторів, графічних дизайнерів та інших креаторів, які працюють із великими обсягами даних. Поєднуючи надзвичайну чіткість зображення у роздільній здатності 6K (6144×3456) із високою точністю кольорів і швидкісним підключенням, цей монітор допомагає користувачам працювати швидше, розумніше та ефективніше.



Модель 32U990A — перший у світі 6K-дисплей із підтримкою Thunderbolt 5 — уже отримала нагороди CES 2025 Innovation Award та iF Design Award 2025.



Преміальний монітор LG створений для професіоналів, яким потрібна ідеальна точність зображення та виняткова чіткість тексту. Його 32-дюймовий 6K HiDPI-дисплей має щільність пікселів 224 ppi, забезпечуючи чистіший текст і максимально деталізоване зображення. Монітор заводського калібрування гарантує стабільну передачу кольорів у середовищі macOS, охоплює 98% кольорового простору DCI-P3 та 99,5% Adobe RGB, що забезпечує правдиве відтворення для відео, фото та поліграфічних робіт. Сертифікований VESA DisplayHDR 600, він підтримує стабільну яскравість і точні кольори, необхідні для детальної графіки та відеомонтажу. Додатково буде представлено режим Studio Mode* із трьома попередніми кольоровими профілями для пристроїв Mac.



З урахуванням потреб професійних користувачів, 32U990A забезпечує у 2,56 раза більше пікселів, ніж UHD 4K-монітор (3840×2160). У разі встановлення двох 6K UltraFine evo в подвійну конфігурацію користувач отримує майже п’ятикратне збільшення робочого простору порівняно з одним UHD 4K-дисплеєм. Для систем на базі Thunderbolt це особливо зручно завдяки послідовному підключенню, яке підвищує ефективність мультизадачності та оптимізує цифровий робочий процес.



Новий монітор також виконує роль професійного хаба з вбудованим KVM-перемикачем та мультипортовим підключенням, що дозволяє безперешкодно працювати з Mac- і Windows-системами. Користувачі можуть переглядати контент із мобільних пристроїв в оптимальному форматі, паралельно виконуючи робочі завдання.



Thunderbolt 5 забезпечує повну сумісність із Mac-пристроями та слугує високошвидкісним центром для SSD, eGPU та інших периферійних пристроїв. Пропонуючи до 120 Гбіт/с односторонньої передачі даних — у три рази швидше, ніж Thunderbolt 4 — він підтримує рендеринг 4K у реальному часі та швидке перенесення 8K RAW-файлів, що робить 32U990A оптимальним вибором для редагування та апскейлу відео із застосуванням AI.



Дизайн Virtually Borderless із чотирма мінімальними рамками створює монітору акуратний мінімалістичний вигляд і занурює у зображення. Ергономічні регулювання нахилу та повороту дозволяють комфортно працювати під час тривалого монтажу та зручно створювати вертикальний контент для YouTube Shorts або Instagram Reels. Підтримка Thunderbolt 5 також допомагає зменшити кількість кабелів, зберігаючи робочий простір акуратним і даючи змогу вільно налаштовувати гнучкі конфігурації з кількома моніторами.



«Оскільки багато відеоредакторів тепер ведуть кілька проєктів одночасно та працюють із величезними обсягами даних, потреба в моніторах із надвисокою роздільною здатністю, точною передачею кольорів та швидким підключенням є актуальною як ніколи, — зазначив YS Lee, керівник підрозділу IT Business компанії LG Media Entertainment Solution Company. — UltraFine evo 6K — це дисплей майбутнього, який поєднує найвищу якість і технологічність, допомагаючи професіоналам працювати швидше, ефективніше й досягати найкращих результатів».



Монітор UltraFine evo 6K почав виходити на ринок із кінця вересня в Південній Кореї та Японії, а в жовтні відбувся глобальний запуск, включно з ринками США та Європи.

