Zebra выпустила 12-дюймовый защищенный планшет и ноутбук-трансформер

17 сентября 2021 г., 13:55

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Zebra Technologies представила ET80 и ET85 (серия ET8x), новую серию, состоящую из 12-дюймовых защищенных планшетов с ОС Windows и ноутбуков-трансформеров. Как отмечается, серия ET8x предназначена для повышения производительности и безопасности в различных отраслях промышленности. Модели являются первыми планшетами Zebra с поддержкой Wi-Fi 6E и 5G, обеспечивающими расширенную беспроводную связь, а также позволяющую мобильным сотрудникам оставаться на связи в любом месте и в любое время.

Тонкие и легкие модели ET80 и ET85, которые работают на процессорах Intel 11-го поколения, являются портативным решением для работы в полевых условиях и могут быть приобретены с отдельно стоящей прочной клавиатурой с фрикционным шарниром. Таким образом, сотрудники могут работать с ноутбуком на ходу, в машине или на своем рабочем месте. Новая серия ET8x поддерживает широкополосную радиосвязь (CBRS) и идеально подходит для общественной безопасности и государственных служащих. Для государственных и местных органов власти планшеты Zebra и ноутбуки-трансформеры обеспечивают маршрутизацию и отправку сообщений, составление отчетов по уходу за пациентами, сверки с базами данных и отслеживание персонала. Они также поддерживают приложения для управления записями и мобильного управления инцидентами, а также управления запасами и составления отчетов об инцидентах.

«Удовлетворение потребности в более гибком и портативном мобильном решении без ущерба для высокой производительности и требований к большому дисплею открыло двери для защищенных ноутбуков-трансформеров, таких как ET80 и ET85 от Zebra Technologies», - рассказал Дэвид Кребс (David Krebs), исполнительный вице-президент VDC Research: «Этот новый форм-фактор позволил важным сотрудникам, работающим в разных сферах, таких как общественная безопасность и муниципальное управление, работать на ПК в защищенном корпусе-раскладушке привычным для них способом, обеспечивая при этом более мобильность и распределенность рабочих процессов».

Серия ET8x также поддерживает рабочие процессы в полевых условиях и на производстве. Работники в сфере обслуживания или коммунальные службы могут использовать эти устройства для управления заказами, проверки безопасности и соблюдения требований, а также для приложений удаленной помощи. На производственных предприятиях они помогают улучшить контроль качества и работу погрузчиков, а также процессы технического обслуживания и ремонта. Планшеты новой серии Zebra и ноутбуки-трансформеры могут полностью заменить лэптопы и обеспечивать поддержку даже в самых сложных условиях. При весе менее 2,9 фунта и дополнительной съемной защищенной клавиатуре новая серия ET8x является универсальным решением, позволяющим работать в офисе или создавать мобильную рабочую станцию в полицейской машине, грузовике или погрузчике. ET80 и ET85 также предлагают более длительный срок службы аккумулятора, чем предыдущие модели, сокращая время, затрачиваемое на подзарядку или переключение на резервные устройства, дополнительно повышая производительность.

Новая серия ET8x предлагает 12-дюймовый экран, камеру (13 мегапикселей), дополнительный встроенный сканер штрих-кодов и поддерживает опцию Windows Hello, которая позволяет с помощью фронтальной камеры распознавать лица и считывать отпечатки пальцев для многофакторной аутентификации.

ET80 и ET85 также являются первыми планшетами Zebra на Windows 10, оснащенными уникальными программным решением Zebra Mobility DNA, которое обеспечивает оптимизацию рабочих процессов, улучшение связи и удобства использования для мобильных сотрудников. Это решение включает инструмент PowerPrecision Plus, который обеспечивает видимость работоспособности батареи устройства, и дополнительную функцию Workforce Connect Push to Talk, которая упрощает обмен данными на одной подключенной платформе.

Также для ET8x доступен сервис OneCare Maintenance Plans , который помогает пользователям максимально увеличить время безотказной работы устройств и повысить производительность бизнеса, обеспечивая максимальную отдачу от вложенных средств. С Zebra OneCare plans рядовые сотрудники могут работать с максимальной нагрузкой, сокращая при этом уязвимости устройств, не предусмотренные в бюджете расходы на ремонт и непредвиденные сбои.

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