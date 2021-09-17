GigaCloud став першим сертифікованим хмарним партнером Red Hat в Україні

17 сентября 2021 г., 14:35

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Хмарний оператор GigaCloud повідомляє про отримання статусу CCSP партнера (Red Hat Certified Cloud and Service Provider) компанії Red Hat в Україні. Це означає, що всі нові рішення та кластери на платформі OpenStack провайдер будуватиме за підтримки Red Hat.

«PaaS-платформа OpenStack з'явилася на ринку хмарних рішень 10 років тому і вже встигла зарекомендувати себе як функціональний та надійний продукт, – говорить Кирило Науменко, CTO GigaCloud. – Платформа працює за принципом конструктора: користувач вибирає необхідні модулі та збирає унікальне рішення. OpenStack – відкрита платформа, і вендорної підтримки у неї немає. Підтримують працездатність системи фахівці компанії, яка його використовує та адмініструє. Тепер у нас з'явилася можливість будувати приватні та публічні хмари на базі Red Hat OpenStack Platform, і наші клієнти можуть бути ще спокійнішими, адже за спинами фахівців GigaCloud стоять інженери Red Hat».

Компанія Red Hat займається розробкою, постачанням та підтримкою промислових open source технологій з 1993 року, а з 2018 є частиною IBM. Red Hat пропонує великий портфель рішень на базі Linux, хмарні рішення та рішення для контейнеризації, керування та автоматизації, що допомагає заощадити час IT-персоналу компанії та скоротити час незапланованих простоїв. За дослідженнями Red Hat 90% компаній корпоративного сегмента використовують програмне забезпечення з відкритим вихідним кодом. 87% з них вважають його більш безпечним, ніж пропрієтарне програмне забезпечення.

«Для GigaCloud отримання статусу CCSP партнера Red Hat – важливий крок вперед, – каже Артем Коханевич, CEO GigaCloud. – Наші фахівці отримали доступ до бази знань вендора та кращих практик розгортання інфраструктури, можуть звертатися до офіційної технічної підтримки. Це допоможе будувати для клієнтів ще більш надійні та технологічні хмарні проекти».

Завдяки новому партнерству клієнти GigaCloud зможуть отримати: стабільні enterprise (промислові) PaaS-рішення, оптимізовані для корпоративного використання; безпеку та відповідальність від надійного партнера; доступ до вендорної технічної підтримки та документації; гнучкість, властиву open source рішенням.

Технічні фахівці GigaCloud допомагають здійснити гнучкий та швидкий перехід до хмарних інфраструктур, побудованих на базі технологій OpenStack. За допомогою публічних і приватних хмарних рішень вони забезпечують безперебійну роботу критично важливих сервісів і бізнес-додатків клієнтів. До робіт над масштабними проектами тепер будуть залучати фахівців Red Hat, що дозволить розробляти надійні індивідуальні рішення enterprise-класу.

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