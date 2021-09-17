Растет миллиардный рынок поддельных сертификатов о вакцинации

17 сентября 2021 г., 13:15

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Команда Check Point Research (CPR), подразделение Check Point Software Technologies, продолжает отслеживать черный рынок поддельных сертификатов о вакцинации от Covid-19. Он расширяется во всем мире, и теперь сертификаты продаются в 29 странах, среди «новичков»: Австрия, Бразилия, Латвия, Литва, Мальта, Португалия, Сингапур, Таиланд, ОАЭ.

На 10 августа специалисты CPR идентифицировали около 1000 поставщиков фейковых сертификатов в Telegram. В сентябре их количество выросло на порядок – до 10 тыс.

Цены на поддельные сертификаты в мире колеблются от 85 до 200 долл. В частности, после выхода мандата о вакцинации в США стоимость поддельного сертификата в стране выросла в два раза – со 100 до 200 долл. В Украине цена составляет 150 евро.

Новый мандат в США затрагивает сотни государственных и частных компаний, а также десятки миллионов американских рабочих, что вызвало рост спроса на поддельные сертификаты о вакцинации. В августе специалисты CPR наблюдали по 25-30 тыс. подписчиков в Telegram-группах, продающих поддельные сертификаты. А после объявления Байдена число подписчиков увеличилось и в некоторых группах достигло 300 тыс. человек, показав 12-кратный рост.

Еще в декабре 2020 г. CPR обнаружила в даркнете сотни объявлений, предлагающих предполагаемые вакцины для продажи. Затем количество рекламных объявлений начало расти и в марте 2021 г., когда масштабы вакцинации от Covid-19 увеличились, количество объявлений превысило 1200, а их продавцы базировались как в США, так и в европейских странах. Цены на поддельные паспорта вакцинации составляли в среднем 250 долл., в то время как поддельные отрицательные результаты теста на Covid-19 предлагались по $25.

Количество продавцов поддельных сертификатов в августе составляло около 1000. На сегодня оно выросло в 10 раз и составляет 10 тыс. Мошенники подделывают сертификаты из большего числа стран Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. Чем больше растет спрос, тем больше продавцов расширяют свою деятельность.

Кроме того, исследователи Check Point обнаружили новые методы распространения фейковых сертификатов. Например, в Австрии появился Telegram-бот, который бесплатно создает поддельные сертификаты. Все, что нужно сделать, это внести свои данные в форму и скачать уже готовый именной pdf-файл с отрицательным результатом ПЦР.

Также ранее сообщалось, что после празднования еврейского Нового года многие паломники, посетившие Умань в Украине по время праздников, получили положительные результаты тестов на Covid-19. Чтобы вылететь обратно в Израиль, более 200 израильтян использовали поддельные результаты тестов, купленных в Telegram. Цена этой «услуги» составила 100 шекелей и включала возможность создать поддельный сертификат о вакцинации или о том, что владелец уже переболел Covid-19. Второй документ стоит уже $94.

Специалисты напоминают, что подлинные медицинские сертификаты не продаются через Интернет. Любой, кто предлагает купить такой документ, явно делает это незаконно и взаимодействие с такими мошенниками может иметь неприятные последствия для покупателей.

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